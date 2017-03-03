Папа Франциск первым из понтификов посетил англиканскую церковь в Риме
- 3 марта
- 13:03
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- Источник:
- Седмица.Ru
Папу Римского Франциска пригласили посетить Египет
ВАТИКАН. Папа Римский приглашен в Египет. Понтифик непременно найдет способ для того, чтобы посетить эту страну, заверил председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан, сообщила Пресс-служба Ватикана.
Прелат только что вернулся в Ватикан из Каира, где он принял участие во встрече в рамках диалога между Святым Престолом и Исламским университетом «Аль-Азхар».
Кардинал Торан выразил уверенность в том, что поездка Папы Римского в Египет не только поддержит Католическую Церковь в стране и христиан Египта в целом, но также станет важным стимулом для дальнейшего развития межрелигиозного диалога.
Говоря об укреплении связей между Ватиканом и крупнейшим исламским университетом мира, кардинал Торан подчеркнул, что повышение образовательного уровня молодежи имеет первостепенное значение для развития межрелигиозного диалога.
Прелат также отметил, развитие диалога между Католической Церковью и главным исламским университетом Египта означает необходимость внесения необходимых корректив в школьные учебники. «Не может быть так, что мы ведем диалог о дружбе и братстве, а в то же время дети в школах узнают из учебников, что христиане — это неверные», — подчеркнул кардинал Таран.
Святой Престол уже давно ведет диалог с мусульманскими интеллектуалами, но в 2011 году он был приостановлен по инициативе университета «Аль-Азхар», который интерпретировал как удар по исламу ряд высказываний Папы Римского Бенедикта XVI.
«Аль-Азхар» — один из старейших и самых престижных мусульманских университетов мира. Он был основан в Каире в 988 г.
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