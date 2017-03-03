Утвержден новый состав Священного Синода Константинопольской Православной Церкви

Заседание Синода прошло в Стамбуле 1 марта под председательством Патриарха Варфоломея

СТАМБУЛ. Священный Синод Константинопольского Патриархата, в ходе заседания, которое прошло 1 марта 2017 г. под председательством Патриарха Варфоломея, определил свой новый состав на период с 1 марта по 31 августа 2017 г.

Как сообщило греческое информационное агентство «Ромфея», в состав Синода вошли следующие иерархи Константинопольской Православной Церкви:

Митрополит Никейский Константин;

Митрополит Фиатирский и Великобританский Григорий;

Митрополит Севастийский Димитрий;

Митрополит Мириофитона и Перистасиса Ириней;

Митрополит Мирский Хризостом;

Митрополит Синадский Дионисий;

Митрополит Сасимский Геннадий;

Митрополит Питтсбургский Геннадий;

Митрополит Испанский и Португальский Поликарп;

Митрополит Каллиуполиса и Мадита Стефан;

Митрополит Петрский и Херсонисский Герасим;

Митрополит Иерапитнийский и Ситийский Кирилл.