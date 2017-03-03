Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата принял участие в инаугурации Дональда Трампа
- 3 марта
- 12:29
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- Источник:
- Седмица.Ru
Утвержден новый состав Священного Синода Константинопольской Православной Церкви
СТАМБУЛ. Священный Синод Константинопольского Патриархата, в ходе заседания, которое прошло 1 марта 2017 г. под председательством Патриарха Варфоломея, определил свой новый состав на период с 1 марта по 31 августа 2017 г.
Как сообщило греческое информационное агентство «Ромфея», в состав Синода вошли следующие иерархи Константинопольской Православной Церкви:
Митрополит Никейский Константин;
Митрополит Фиатирский и Великобританский Григорий;
Митрополит Севастийский Димитрий;
Митрополит Мириофитона и Перистасиса Ириней;
Митрополит Мирский Хризостом;
Митрополит Синадский Дионисий;
Митрополит Сасимский Геннадий;
Митрополит Питтсбургский Геннадий;
Митрополит Испанский и Португальский Поликарп;
Митрополит Каллиуполиса и Мадита Стефан;
Митрополит Петрский и Херсонисский Герасим;
Митрополит Иерапитнийский и Ситийский Кирилл.
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