Бывший глава пресс-службы Ватикана удостоен ордена Почетного легиона

Федерико Ломбарди вручена высшая награда Франции

ВАТИКАН. Бывший многолетний директор радио, телецентра и пресс-центра Святого Престола священник-иезуит Федерико Ломбарди удостоен высшей награды Франции — ордена Почетного легиона — «за служение Святому Престолу через средства общественной коммуникации и особое содействие распространению передач Радио Ватикана на французском языке во всем мире».

Как сообщило Ватиканское радио, вручение награды состоялось 22 февраля 2017 г. в помещении посольства Франции при Святом Престоле.

Обращаясь к участникам церемонии, Ломбарди рассказал о своем долгом путь служения в Католической Церкви, вспомнив о годах юности, проведенных в итальянском Пьемонте — области, граничащей с Францией. Ломбарди заявил, что «всегда питал особую любовь к соседней стране».

Федерико Ломбарди отметил, что орден Почетного легиона «является признанием не только его собственных усилий, но и всех тех, кто сотрудничал с ним в различных учреждениях Святого Престола».

В завершение церемонии Федерико Ломбарди, который теперь возглавляет ватиканский Фонд Йозефа Ратцингера — Бенедикта ХVI, выразил надежду, что его служение в Церкви «будет продолжаться и в будущем будет развиваться в формах, наиболее соответствующих требованиям времени».

Деятельность Федерико Ломбарди отмечена и другими высокими государственными наградами. В частности, он является кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и великим офицером португальского Ордена Христа.

Федерико Ломбарди родился в 1942 г. в городе Салуццо, на севере Италии. С 1990 по 2016 гг. он был генеральным директором Ватиканского радио, с 2001 по 2013 г. также являлся директором Ватиканского телевизионного центра, а с 2006 по 2016 г. возглавлял пресс-центр Святого Престола.