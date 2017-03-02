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- 2 марта
- 20:20
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- Источник:
- Седмица.Ru
Бенедиктинский монах занимается оцифровкой ближневосточных рукописей, которым угрожает уничтожение
НЬЮ-ЙОРК. Бенедиктинский монах Колумба Стюарт, 59-летний американец, провел последние 13 лет, путешествуя от Балкан до Ближнего Востока с целью сохранить христианские и исламские рукописи, которым угрожают войны, воровство, погода. В последнее время к этим негативным факторам добавилось «Исламское государство».
Поскольку боевики ИГИЛ уже к настоящему уничтожили не поддающееся исчислению количество памятников искусства, рукописей, книг и других артефактов, Стюарт попытался противостоять им, работая с христианскими и мусульманскими сообществами в горячих точках, таких как Ирак и Сирия.
Колумба Стюарт обучил местные команды своих добровольных помощников фотографировать многовековые книги, хранящиеся в собраниях, которым может угрожать уничтожение. Эту работу бенедиктинский монах осуществляет с помощью некоммерческой организации, которой он руководит, — «Hill Museum & Manuscript Library» (HMML).
Базирующийся в аббатстве Сент-Джонс (св. Иоанна) и Университете в Колледжвилле, штат Миннесота, HMML осуществляет деятельность по сохранению подвергаемых опасности рукописей с помощью микрофильмов и в цифровом формате. К настоящему времени Колумбе Стюарту и его помощникам удалось сфотографировать более чем 140 000 полных рукописей, а в общей сложности — больше чем 50 000 000 рукописных страниц, сообщает издание The Atlantic со ссылкой на веб-сайт организации HMML.
Но оцифровка является только последней стадией в медленном и иногда завершающемся драматически процессе. Налаживание контактов с различными монашескими общинами и орденами, культурными организации и даже семьями, которые имеют коллекции рукописей, может потребовать многих лет путешествий и больших навыков в дипломатии, нацеленной на обретение доверия — без гарантии положительного результата.
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