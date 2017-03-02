Сербские эмигранты сохраняют свои традиции в Аргентине

В дни Великого поста предлагаем небольшой рассказ о жизни сербов в Буэнос-Айресской епархии Сербской Православной Церкви

БУЭНОС-АЙРЕС. Трудно найти подходящие слова, чтобы описать ностальгию по Сербии и любовь к отечеству тех людей, которые казалось бы смогли найти себя в другой части планеты, рассказывает Виктор Лазич, участник программы по поддержке сербской диаспоры, путешествующий по Южной Америке.

Монахиня Лидия приняла постриг два года назад, и сразу отправилась в Южную Америку. «Сам Бог захотел, чтобы первое время после пострига я была поближе к нему», не без юмора продолжает свой рассказ монахиня. Из Черногории ее отправили служить в Буэнос-Айресскую епархию СПЦ.

Виктор Лазич рассказывает, что существуют две опоры сербской диаспоры в мире: посольство и Церковь. Впервые сербы появились в Южной Америке в середине 19 в. и постепенно их количество увеличилось до 30 тысяч. При этом первые переселенцы происходили из Далмации и Боки Которской, затем стали переезжать жители Герцеговины и Черногории. В течение 30 лет Сербская Церковь в Буэнос Айресе была слаба и не имела практически никакой поддержки. Тем не менее в городе было два прихода: св.Савы и Рождества Пресвятой Богородицы. Храм Рождества Богородицы и стал соборным храмом сербов Южной Америки.

26 мая 2011 года решением Святого Архиерейского Собора СПЦ под руководством митрополита Амфилохия (Радовича) была основана епархия Буэнос-Айресская. Владыка послал в Аргентину владыку Кирилла (Бойовича) со сложным заданием, смысл которого заключался в том, чтобы принести веру и надежду людям.

Основной целью владыки стало объединение людей. Несмотря на то, что многие сербы были достаточно ассимилированы местной средой, они остались привязаны к Церкви, видя в ней свои корни, идентичность и связь с родиной.

Каждое воскресенье проходит утренняя служба, а лето здесь соответствует зиме в Сербии. Количество прихожан небольшое: десять-пятнадцать человек. На великие праздники народа собирается много, не все могут войти в церковь. Приходят не только сербы, но и русские и другие православные люди. Ранее ситуация была обратной, сербы ходили в русские или греческие православные храмы. Теперь среди прихожан заметна православная молодежь русского происхождения. Некоторые мечтают найти себе сербскую невесту.