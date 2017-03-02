Выходцы из "Стоп-хама" начали устраивать в Москве "Шариатские патрули"

МОСКВА. Бывшие активисты нашумевшего молодежного проекта "Стоп-хам", набравшись опыта в приставании к гражданам, организовали собственный проект на основе уже личных убеждений - "Стоп-харам". Молодые люди, мусульмане, подходят к прохожим и в насточивой форме предлагают бросить сигарету или алкоголь, поскольку это противоречит нормам шариата.



Глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты и муфтий Москвы Альбир Крганов не поддержал проект «Стоп-харам». Об этом он сообщил «Интерфаксу». Крганов назвал движение «не совсем понятной инициативой».



«Я думаю, она приведет к конфликтам, тем более если начнет распространяться в регионы. Если у нас сейчас каждая конфессия станет приставать к прохожим на улице, читать мораль, то что мы вообще получим? В светском государстве как это можно воспринимать?» — пояснил он свою позицию. Муфтий также отметил, что поведение активистов может вступить в противоречие с «законом Яровой» о миссионерской деятельности, а для подобных действий существуют специально отведенные места, например храмы, мечети и воскресные школы.



"Данная инициатива не была с нами согласована, - поделился руководитель аппарата Совета муфтиев России Рушан Аббясов, - Это частная идея наших верующих людей. Она инициирована с гражданским посылом за здоровый образ жизни. Но нельзя забывать, что мы живем в правовом государстве, и все нужно делать в рамках закона. Тем более для этого есть нормативные документы, например, нельзя употреблять алкоголь в общественных местах. Мы призываем инициативную группу действовать в правовом поле, чтобы не было нарушений и оскорблений. Нужен добрый призыв к тому, чтобы общество было здоровым".