Румынская Православная Церковь высказала свое мнение относительно “гражданского партнерства”

Заявлено, что Румынская Православная Церковь будет и впредь защищать и продвигать фундаментальные ценности традиционной семьи

БУХАРЕСТ. Румынский Патриархат наблюдает с большой озабоченностью продвижение в румынском парламенте дел, связанных с потенциальным оформлением так называемого “гражданского партнерства”, а именно обсуждение проекта закона, который сейчас стоит на повестке работы палаты депутатов. Синод Румыской Православной Церкви считает, что идея введения альтернативного типа семьи противоречит христианской вере и традициям румынского народа, и может иметь серьезные последствия для нравственной жизни в семьях и обществе.



С христианской, но также и конституционной точки зрения, семья-это исключительно брак между мужчиной и женщиной, за исключением усыновления и кровного родства. Гражданское партнерство будет только поощрять сожительство и снизит уровень ответственности двух партнеров за счет матери и ребенка. Выражаясь более конкретно, семья-это правовая база, которая оптимально обеспечивает “воспитание, образование и обучение детей” (статья 48, пункт 1, Конституция Румынии).



Хотя природные и традиционные семейные ценности подтверждались морально и юридически на протяжении всей человеческой истории, попытки переосмыслить их, кажется, стали частью идеологической повестки дня, направленной на дискредитацию семейных ценностей и социального статус кво. Румынская Православная Церковь будет и впредь защищать и продвигать фундаментальные ценности традиционной семьи, с пользой для настоящего и будущего румынского общества.