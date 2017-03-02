Музеи Ватикана впервые проводят совместную выставку с римской еврейской общиной
- 2 марта
- 13:01
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- Источник:
- Седмица.Ru
Ватикан впервые будет участвовать в биеннале архитектуры в Венеции
ВАТИКАН. В 2018 г. Ватикан впервые будет участвовать в биеннале архитектуры в Венеции. 16-я Международная выставка архитектуры в Венеции пройдет с 26 мая по 25 ноября 2018 г.
Именно с этим обстоятельством связан отказ Ватикана от участия в 57-й Международной выставке современного искусства, которая будет происходить в ноябре 2017 года, сообщил в интервью немецкому католическому агентству "KNA" председатель Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази.
«Мы готовим премьеру Святого Престола на архитектурном биеннале и на этом хотим сосредоточиться», — сказал кардинал.
По словам итальянского иерарха, отвечающего в Римской курии за вопросы культуры, форма ватиканской экспозиции будет зависеть от выставочной площади, которую предложат организаторы форума.
Святой Престол уже дважды участвовал в организованной в Венеции выставке современного искусства. В 2013 году павильон Ватикана представил историю сотворения мира, а в 2015 г. — проект под названием «В начале слово стало плотью».
Кардинал Равази пока не сообщил, какая тема станет лейтмотивом дебютного ватиканского участия в архитектурной выставке в Венеции.
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