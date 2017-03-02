Индийское правительство отвергло американский отчет о проблемах свободы веры в стране
- 2 марта
- 12:42
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Монографию о роли ислама в истории и культуре России представили в Индии
Как отметил Моханти, монография является первой комплексной попыткой анализа исламского фактора в современной России в индийской науке. Автор монографии обращает внимание на вопросы взаимодействия христианской и исламской общин России, российского государства и мусульман, роль исламского фактора в формирования внутренней и внешней политики России.
"Если мы посмотрим на эволюцию российского государства, мы найдем свидетельства полиэтнических и мультиконфессиональных его оснований с самых первых дней существования. Ислам важен для России не в силу значительного числа проживающих здесь мусульман — он является также неотъемлемой частью с точки зрения национальной безопасности и геополитики. Ислам играет важную роль в формировании как внутренней, так и внешней политики России", — заявил Моханти.
Моханти обратил внимание, что у России и Индии много общего и много различий в контексте фактора ислама. В обеих странах мусульмане являются второй крупнейшей конфессиональной группой, составляя при этом религиозное меньшинство. Профессор отметил, что в истории России если и были конфликты между религиозными группами, то практически никогда не было религиозных бунтов, которые неоднократно случались в Индии.
"Нам есть много чему научиться у России в вопросе межконфессионального диалога. Мы можем учиться на опыте друг друга, который будет выгоден обеим странам", — добавил Моханти.
В свою очередь старший советник посольства РФ в Индии Сергей Кармалито заявил, что выпуск книги совпадает с отмечаемым в апреле 70-летием дипломатических отношений России и Индии. Он отметил, что в РФ и Индии будет проведена целая серия праздничных мероприятий, в том числе выпуски юбилейных книг. В рамках этих мероприятий может быть представлена и новая книга Моханти о российских первооткрывателях Индии — "Путешествия из Российской империи в Индию", которая будет выпущена позже в этом году.
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