Монографию о роли ислама в истории и культуре России представили в Индии

Презентация книги состоялась в посольстве РФ в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ. Презентация книги "Российская цивилизация и ислам" профессора Аруна Моханти из Школы международных исследований Университета им. Джавахарлала Неру состоялась в посольстве РФ в Нью-Дели.

Как отметил Моханти, монография является первой комплексной попыткой анализа исламского фактора в современной России в индийской науке. Автор монографии обращает внимание на вопросы взаимодействия христианской и исламской общин России, российского государства и мусульман, роль исламского фактора в формирования внутренней и внешней политики России.

"Если мы посмотрим на эволюцию российского государства, мы найдем свидетельства полиэтнических и мультиконфессиональных его оснований с самых первых дней существования. Ислам важен для России не в силу значительного числа проживающих здесь мусульман — он является также неотъемлемой частью с точки зрения национальной безопасности и геополитики. Ислам играет важную роль в формировании как внутренней, так и внешней политики России", — заявил Моханти.

Моханти обратил внимание, что у России и Индии много общего и много различий в контексте фактора ислама. В обеих странах мусульмане являются второй крупнейшей конфессиональной группой, составляя при этом религиозное меньшинство. Профессор отметил, что в истории России если и были конфликты между религиозными группами, то практически никогда не было религиозных бунтов, которые неоднократно случались в Индии.

"Нам есть много чему научиться у России в вопросе межконфессионального диалога. Мы можем учиться на опыте друг друга, который будет выгоден обеим странам", — добавил Моханти.

В свою очередь старший советник посольства РФ в Индии Сергей Кармалито заявил, что выпуск книги совпадает с отмечаемым в апреле 70-летием дипломатических отношений России и Индии. Он отметил, что в РФ и Индии будет проведена целая серия праздничных мероприятий, в том числе выпуски юбилейных книг. В рамках этих мероприятий может быть представлена и новая книга Моханти о российских первооткрывателях Индии — "Путешествия из Российской империи в Индию", которая будет выпущена позже в этом году.