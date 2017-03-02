В Ирландии основан первый католический монастырь со времен Генриха VIII

В ходе реформации церкви в Англии было закрыто 376 монастырей

ДУБЛИН. Новый католический монастырь монахов–бенедиктинцев основан в ирландской епархии Мит, это произошло впервые после запрета Генриха VIII в 16 веке, сообщает The Irish Journal.

В ходе реформации церкви в Англии при короле Генрихе VIII было закрыто в общей сложности 376 монастырей, а на открытие новых был наложен запрет. Отобранные у обителей земли король оставлял себе, раздавал или продавал поддерживавшему его дворянству.

"В истории религиозной жизни за прошедшие века произошло много событий, и я рад признать появление нового монастыря в епархии Мит", — приводит издание слова епископа Майкла Смита.

Новый монастырь был основан восемью монахами–бенедиктинцами. Известно, что декрет о создании обители был подписан епископом Смитом 25 февраля 2017 года.