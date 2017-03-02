Новый католический монастырь основан в Ирландии впервые после запрета, введенного в XVI веке королем Генрихом VIII
- 2 марта
- 11:42
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Ирландии основан первый католический монастырь со времен Генриха VIII
В ходе реформации церкви в Англии при короле Генрихе VIII было закрыто в общей сложности 376 монастырей, а на открытие новых был наложен запрет. Отобранные у обителей земли король оставлял себе, раздавал или продавал поддерживавшему его дворянству.
"В истории религиозной жизни за прошедшие века произошло много событий, и я рад признать появление нового монастыря в епархии Мит", — приводит издание слова епископа Майкла Смита.
Новый монастырь был основан восемью монахами–бенедиктинцами. Известно, что декрет о создании обители был подписан епископом Смитом 25 февраля 2017 года.
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