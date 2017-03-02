- 2 марта
- 10:49
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- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
14 марта в епархиях Русской Православной Церкви пройдет День православной книги
О том, какие мероприятия состоятся в рамках предстоящих торжеств, организаторы расскажут на пресс-конференции, которая состоится 9 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Виталий СУЧКОВ;
- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Александр СЕГЕНЬ;
- директор издательства "Никея" Николай БРЕЕВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
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