14 марта в епархиях Русской Православной Церкви пройдет День православной книги

9 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция

МОСКВА. 14 марта по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех епархиях Русской Православной Церкви пройдет День православной книги. Празднество установлено в 2010 г. в честь издания на Руси первой печатной книги Ивана Федорова. 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года был опубликован "Апостол".О том, какие мероприятия состоятся в рамках предстоящих торжеств, организаторы расскажут на пресс-конференции, которая состоится 9 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Участники:

- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;

- руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Виталий СУЧКОВ;

- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Александр СЕГЕНЬ;

- директор издательства "Никея" Николай БРЕЕВ.

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