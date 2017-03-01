Во Флоренции отреставрировали образ св. Франциска Ассизского XIV в.
- 1 марта
- 11:26
- Распечатать
- Источники:
- Радио Ватикана
- Седмица.Ru
В Вероне состоится Национальный конгресс по религиозно-культурному наследию
Национальный конгресс призван по-новому осмыслить учение Второго Ватиканского собора на тему диалога между верой, литургией, искусством и архитектурой. Этот диалог является культурным фундаментом, охватывающим столетия истории и религиозных традиций, которые сложились между Западом и Востоком.
Конференция в Вероне и Виченце соберёт многих специалистов в различных областях; с помощью междисциплинарного подхода учёные будут размышлять об исторической, художественной и культурной ценности искусства и сакральной архитектуры в контексте их богословского содержания. Для изучения, сохранения и укрепления этого огромного наследия большую роль играет «культурная дипломатия». Конференция будет посвящена пяти тематическим областям: искусству и сакральной архитектуре, пейзажам и местам веры, использованию религиозно-культурного достояния, феноменологии паломничества, сохранению религиозного наследия в чрезвычайных ситуациях.
Выступления докладчиков коснутся различных аспектов религиозно-культурного наследия Италии. В частности, на конференции прозвучат доклады на тему педагогики красоты в современном учительстве Римских Пап; использования церковных библиотек; изучения произведений искусства в процессе их реставрации; возрождения священного искусства; роли Церкви как хранительницы красоты; восстановления культовых зданий, пострадавших в зоне землетрясений; связи между искусством и литургией; риску неподобающего применения религиозной архитектуры.
- 7 сентября 2015
- 7 августа 2015
- 18 июня 2015
- 11 июня 2015
- 3 апреля 2015
- 2 марта 2015
- 30 января 2015