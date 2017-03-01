Около 100 исламских богословов из разных стран мира соберутся на конференции в Грозном
- 1 марта
- 11:19
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Россия проведет 7 марта в Женеве конференцию по поддержке христиан
«Выражаем признательность всем партнерам, поддержавшим нашу совместную инициативу о проведении конференции «Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: поддержка христиан и представителей других религий», которая пройдет здесь, в Женеве, 7 марта», — сказал он.
По его словам, Россия надеется, что участие в конференции высокопоставленных церковных иерархов, в том числе митрополита Иллариона, вместе с государственными деятелями и экспертами в данной области «позволит не только обсудить существующие вызовы и угрозы, но и обозначить пути их преодоления на основе положительного опыта многих поликонфессиональных стран», сообщает РИА Новости.
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