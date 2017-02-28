Митрополит Варшавский и всей Польши Савва возглавил освящение храма св. Иоанна Богослов в Супрасльской лавре

Церковь реставрировалась на протяжении почти четверти века

ВАРШАВА. Блаженнейший митрополит Варшавский и всей Польши Савва в воскресенье, 12 февраля 2017 г., возглавил чин освящения отремонтированной церкви св. Иоанна Богослов в Супрасльской лавре, сообщил интернет-сайт orthodox.pl.

В соответствии с церковной традицией, частица мощей местного святого — Гавриила Белостокского, умученного в возрасте шести лет в 1690 г. в Польше, была вложена в престол храма.

Церковь, посвященная св. Иоанну Богослову, прошла реконструкцию в течение длительного периода, начиная с 1993 г.

После освящения храма в нем впервые после почти четвертьвекового перерыва была совершена Божественная Литургия, за которой также председательствовал Предстоятель Польской Православной Церкви. Митрополиту Савве сослужили: архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков, епископ Супрасльский Григорий и епископ Семятичский Георгий.

После окончания Божественной Литургии состоялся праздничный молебен по случаю праздника Трех Святителей, который в Польской Православной Церкви теперь вновь празднуется 12 февраля, согласно юлианскому календарю, на который вернулась эта автокефальная Поместная Церковь.

В своей речи митрополит Савва отметил титанические усилия, приложенные к тому, чтобы восстановить Супрасльский монастырь, сильно пострадавший в годы войны. Он также выразил надежду на то, что скоро будет освящен крупнейший соборный храм обители — Благовещенский, в котором в настоящее время восстанавливаются фрески XVI в. Митрополит Савва поблагодарил всех, кто был вовлечен в возрождение храма св. Иоанна Богослова.

Предстоятель Польской Православной Церкви также поделился своими размышлениями по поводу Евангельского чтения о Блудном сыне, призвав всех, кто покинул Церковь, возвратиться к своей Матери, потому что “Православная Церковь является путем к жизни и спасению”. Он также напомнил, что Православная Церковь выжила в Польше только благодаря вере и жертвенного подвигу отцов, и таким образом верующие ответственны за наследие, которое они получили от своих предков.