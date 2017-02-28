На Сахалине отпразднуют юбилей равноапостольного Иннокентия (Вениаминова)

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Участники молодежной организации «Братство Александра Невского» и молодые православные активисты проведут серию праздничных мероприятий, посвященных юбилею святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Об этом стало известно на проходившем в минувшие выходные, молодежном образовательном форуме «Духовное наследие равноапостольного Иннокентия (Вениаминова) в XXIвеке». Его участниками стали молодые люди и девушки в возрасте от 14 лет из девяти районов Сахалинской области.

В 2017 году российская общественность будет отмечать 220-летие со дня рождения и 40-летие со дня церковного прославления этого известного православного миссионера и просветителя. К памятной дате, молодые люди планируют выпустить просветительский буклет, а также провести палаточный лагерь в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района, и целый ряд круглых столов и концертов в других районах Сахалинской области. Равноапостольный Иннокентий был первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Совершая свое служение в XIX веке, он был сподвижником генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьёва-Амурского в освоении Дальнего Востока и просвещении его коренных народов.

Форум проходил в санатории «Лесное озеро» в Корсаковском районе и несмотря на сложные погодные условия и переметы на охотской трассе его гостями и преподавателями стали архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов, председатель региональной Общественной палаты Владимир Иконников, члены молодежного парламента области Николай Литус, Анна Кузьмина и Максим Литвиненко.

Выступая на открытии форума, Егор Евгеньевич Умнов пожелал его участникам успехов и плодотворной работы. «Это мероприятие, проводимое при поддержке министерства спорта и молодежной политики области открывает региональную форумную программу 2017 года», - отметил заместитель министра спорта и молодежной политики Егор Умнов.

Встреча с архиепископом Южно-Сахалинским и Курильским Тихоном прошла в формате ответов на вопросы. «Я больше люблю диалог, - мягко произносит Владыка после рассказа о предстоящем начинающемся Великом Посте, - пожалуйста, задавайте вопросы, я так лучше сориентируюсь, какая тема наиболее интересна для вас».

И вопросы, большей частью личные, потекли ручьем. Были среди них и такие: «Как сделать правильный выбор: пойти в монастырь или выйти замуж?», «Как относиться к врагам, в том числе к врагам Отечества?», «Что делать, если при чтении молитв начинает болеть голова?» и т.д. Интересное общение состоялось, а гостя еще долго не отпускали, окружившие его форумчане.

В течении трех дней у молодых людей участвовавших в форуме проходили встречи с руководителем и солистом рок-группы "Если", преподавателем музыкального училища имени Гнесиных по классу гитары Станиславом Бартеневым. Московский гость подготовил для ребят большую концертную программу, в которую вошли как авторские композиции, так и песни на стихи поэтов Серебряного века.

Основными темами разговора с членами Молодежного парламента Сахалинской области стали мотивация и формула успеха молодого человека с активной гражданской позицией.

Юные парламентарии рассказали собравшимся ребятам о своем опыте участия в различных молодежных организацияй Сахалинской области, интересных общественных и бизнес проектах. После чего состоялась дискуссия в ходе которой гости ответили на вопросы участников форума.

"Беседа получилась очень интересной и конструктивной, мы давно сотрудничаем с Братством Александра Невского в работе по патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде традиционных ценностей, а также освещению важнейших исторических событий нашей страны и региона», - отметил председатель молодежного парламента, руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Николай Литус.

Кроме образовательной, большую спортивную программу для участников форума подготовила общественная организация «Активный спорт» под руководством Игоря Гущи, которая включала ежедневную зарядку на свежем воздухе, а также подвижные игры и мастер-классы.

В завершении форума его участники написали тест по основам православной культуры и посетили деревянный храм великомученика Георгия Победоносца в селе Охотское, в котором руководитель отдела по работе с молодежью Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач и помощник благочинного по молодежной работе Холмского благочиния иеромонах Сергий (Федотов) совершили божественную литургию.

Организатор форума Сахалинская региональная общественная организация «Братство Александра Невского» при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, Южно-Сахалинской и Курильской епархии и региональной Общественной палаты.