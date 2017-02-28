Научные работы средневековых монахов представлены в Петербурге

Выставка рассказывает о научных изысканиях в католических монастырях Западной Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Рукописные и старопечатные книги католиков Европы эпохи Средневековья представят в петербургском Музее истории религии во вторник, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на пресс-службу учреждения. «Хотя образ средневекового монаха неоднозначен и противоречив: с одной стороны - строгий подвижник, аскет, с другой - бездельник и обжора, с третьей - сухой и жесткий педант, занятый решением богословских проблем, нельзя забывать о том, что средневековый монах - это и ученый книжник», - отмечается в сообщении.

На материалах раритетных изданий музейного собрания выставка расскажет о научных изысканиях в католических монастырях Западной Европы в период становления экспериментального естествознания и зарождения современной науки.

«В обществе сложилось традиционное разделение на «средневековую псевдонауку» и «современную эмпирическую науку». Однако книга XVI-XVIII вв. предстает как плавильный котел идей, в которых нет этого разделения, которое будет произведено позже, историографией XIX и XX веков», - говорит сотрудник музея.

Публике представят книги по богословию, философии, церковному праву, а также по астрономии, алхимии, медицине, географии, математике, технике. Среди них и выпущенные на заре европейского книгопечатания в 1474-1500 годах, и такие уникальные и редкие издания, как второе прижизненное издание Нового Завета в переводе Эразма Роттердамского на греческом и латинском языках (1564 год). Дополнят выставку предметы декоративно-прикладного искусства, письменные принадлежности, живописные и графические работы из собрания музея.

Выставка продлится до 3 мая.