- 28 февраля
- 14:54
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Научные работы средневековых монахов представлены в Петербурге
На материалах раритетных изданий музейного собрания выставка расскажет о научных изысканиях в католических монастырях Западной Европы в период становления экспериментального естествознания и зарождения современной науки.
«В обществе сложилось традиционное разделение на «средневековую псевдонауку» и «современную эмпирическую науку». Однако книга XVI-XVIII вв. предстает как плавильный котел идей, в которых нет этого разделения, которое будет произведено позже, историографией XIX и XX веков», - говорит сотрудник музея.
Публике представят книги по богословию, философии, церковному праву, а также по астрономии, алхимии, медицине, географии, математике, технике. Среди них и выпущенные на заре европейского книгопечатания в 1474-1500 годах, и такие уникальные и редкие издания, как второе прижизненное издание Нового Завета в переводе Эразма Роттердамского на греческом и латинском языках (1564 год). Дополнят выставку предметы декоративно-прикладного искусства, письменные принадлежности, живописные и графические работы из собрания музея.
Выставка продлится до 3 мая.
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