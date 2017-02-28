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- 28 февраля
- 14:49
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Свыше 100 семей египетских христиан вынужденно покинули Северный Синай
"Около 100 семей сейчас покинули Эль-Ариш. Они уехали до тех пор, пока условия там не нормализуются. Затем они вернутся домой", — сказал священник.
Ранее сообщалось, что несколько десятков христианских семей покинули свои дома на севере Синая после участившихся угроз и нападений экстремистов в этом регионе и отправились в соседнюю провинцию Исмаилия. Семьи расселили при участии церкви, а также местных властей. Вынужденные переселенцы получают помощь от государства, также открыт счет для пожертвований. Учащихся определят в школы и вузы Исмаилии.
Египет уже порядка трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих, а также местных жителей.
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