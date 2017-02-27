Суд по делу о расстреле девяти чернокожих евангелистов во время службы подходит к концу
- 27 февраля
- 21:13
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- Источники:
- Православие.Ru
- Седмица.Ru
В США христианка-флористка оштрафована за отказ обслуживать геев
«Мне просто хочется создавать что-то такое, что заставляет людей улыбаться», — сказала Баронелла в недавнем интервью, описывая свою работу цветочного дизайнера.
Вскоре после того, как в штате Вашингтон легализовали однополые «браки» в 2012 году, маленький цветочный магазин стал эпицентром битвы за определение понятия брака, свободу вероисповедания и силу действующего закона.
Однополая пара захотела, чтобы Штутцман использовала свое «воображение и художественное мастерство для организации церемонии их "бракосочетания"», — заявила флорист в своем юридическом письме организации Alliance Defending Freedom (Альянс по защите свободы). Гомосексуалисты хотели, чтобы Штутцман одобрила однополый «брак».
«Роб просил меня выбрать между благосклонностью к нему и моей преданностью Христу», — написала Штутцман в местной газете после того, как был подан иск. «Я очень хорошо отношусь к Робу, но мои отношения с Господом Иисусом для меня все. Без Христа я ничего не могу сделать».
Консервативные группы, которые поддерживают христианский взгляд на брак между одним мужчиной и одной женщиной, такие как Совет по семейным исследованиям и Комиссия по свободе этики и религии (ERLC), выступили в защиту флориста.
«Сторонники законов свободы вероисповедания не заинтересованы в дискриминации людей», — написал Эндрю Уокер, директор исследований по вопросам политики в Комиссии по свободе этики и религии, отвечая на обвинения в оскорбительной дискриминации.
«Некоторые считают: "что тут такого, участвовать в таких мероприятиях, как регистрация однополого "брака"?" Но такие события явно несут сакраментальный смысл», — объяснил Уокер.
«Я могу потерять свою работу и жизненные сбережения, что также может навредить моим подчиненным», — отметила Баронелла в своем заявлении.
Помимо обжалования постановления в Верховном суде, правозащитная организация Alliance Defending Freedom написало письмо президенту США Дональду Трампу издать распоряжение о защите религиозных прав. «Президент Трамп, который пообещал сделать религиозную свободу первым приоритетом своей администрации, имеет возможность занять позицию против маргинализации верующих людей».
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