Православные христиане вступили в Великий пост

Смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием

МОСКВА. Великий пост — самый строгий и долгий из многодневных постов — начался в понедельник у православных христиан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершил вечернее богослужение в храме Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

Великий пост, называемый еще "Святой четыредесятницей", был установлен в первые века Христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

Накануне, в Прощеное воскресенье, предстоятель Русской Православной Церкви, следуя церковной традиции, перед началом Великого поста попросил у всех прощения.

"Великий пост дается для того, чтобы мы попытались изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, ума, а без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно — нужно видеть свои прегрешения. Для того, чтобы было так, в преддверии поста Церковь предлагает нам совершить маленький подвиг — испросить прощения у ближних своих, не ожидая, когда у нас кто-то попросит прощения", — сказал Патриарх после вечерни с чином прощения в храме Христа Спасителя.

Святейший на первой неделе поста по традиции будет совершать ежедневные богослужения. Так, в понедельник Патриарх совершит повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского (традиционно читается на первой неделе Великого поста) в храме Христа Спасителя, а во вторник — в Богоявленском кафедральном соборе. Богослужения начнутся в 18.00.

В среду утром предстоятель совершит Литургию Преждеосвященных Даров (также служится только в великопостное время по средам и пятницам) в подмосковной Троице-Сергиевой лавре, а вечером — богослужение в столичном Андреевском монастыре. В последующие дни на этой неделе он возглавит богослужения в Высоко-Петровском монастыре, Заиконоспасском монастыре и храме Христа Спасителя.

Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием. "Покаяние" — перевод на русский язык греческого слова "метанойя", буквальное значение которого — изменение ума, обновление. При этом, как отмечает настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, православный публицист и миссионер протоиерей Алексей Уминский, "воздержание в пище Великим постом является духовно значимым, основополагающим".

"Строгий пост — это пост, во время которого человек готов собою жертвовать, готов себя ограничивать. Пост — это время жертвы, когда нужно поголодать, даже если это и лишает нас сил", — сказал Уминский в проповеди на начало Великого поста.

На всем протяжении "четыредесятницы" рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. Священнослужители рекомендуют, чтобы в пост пища была простой, но при этом она "не может быть совершенно однообразной — сложно сознательно весь пост питаться одним и тем же". "Пусть пища будет в какой-то степени разнообразной. Лучше поменять свое отношение к пище — учиться себя ограничивать. Каждый знает, от чего ему сложнее отказаться", — замечает протоиерей Алексей Уминский.

Великий пост завершится празднованием Христова Воскресения, которое в этом году будет отмечаться 16 апреля.