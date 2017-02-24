В Турция военным разрешили носить хиджаб

АНКАРА. Женщинам, проходящим службу в вооруженных силах Турции, впервые в истории разрешено носить хиджаб. Согласно новой инструкции министерства обороны, он должен быть однотонным и того же цвета, что и военная форма. Поверх хиджаба обязательно носить головной убор.

Власти объявили инструкцию важным шагом на пути к демократизации турецкого общества, сообщает Newsru.com. Вооруженные силы рассматривались как гарантия светского характера государства, и до массовых чисток, последовавших за провалом июльского путча, подобный шаг был маловероятным.

Однако в 2013 году право носить хиджабы впервые в истории созданного Мустафой Кемалем государства получили работницы государственного сектора. Это стало отражением начатого Партией справедливости и развития пересмотра наследия Ататюрка.