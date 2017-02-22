В Кении священники вручали подарки больным ВИЧ-СПИД в знак любви и сочувствия

Молодежная смертность от СПИДа в Африке утроилась с 2000 года

НАЙРОБИ. В Кении некоторые священники вручали подарки и красные розы молодым людям, инфицированным ВИЧ и больным СПИД, на День святого Валентина в знак любви и сочувствия. Нуждающихся в поддержке все больше, поскольку заболеваемость среди молодежи растет, а подростковая смертность от СПИД в Африке утроилась с 2000 года, сообщает Religionnews.

Этим жестом священники стремились оказать поддержку несчастным, большинство из которых страдает не только от болезни, но и от всех форм дискриминации и отверженности, многие чувствуют себя также и брошенными церковью. «Мы хотим показать этим несчастным молодым людям нашу заботу и поддержку, - сказал преподобный Джеффри Ваньяла Мунайло, пастор храма Вайнярд конгрегации пятидесятников в Найроби. – Мы делаем все, чтобы окружить их любовью и дать надежду. Только искренняя любовь поможет им преодолеть чувство отверженности и обреченности».

Молодые люди, живущие с вирусом ВИЧ, который вызывает СПИД, чувствуют себя изгоями в Африке почти повсеместно, и потому всячески стремятся скрыть свою проблему от окружающих. «Даже многие родители стремятся скрыть состояние своих детей всеми способами, - говорит Мунайло. – Они боятся, что в противном случае дети неизбежно станут отверженными в своем окружении».

Мари Мутуйа, носительница вируса ВИЧ, убеждена, что церковь до сих пор проявляет мало внимания и заботы к таким несчастным, как она. «Церковь предпочитает обходить эту проблему молчанием, - говорит Мари, - поскольку иначе ей приходится явно или скрыто признавать, что молодые люди заражаются вирусом половым путем. Многие благодетели куда охотней поддерживают больных с рождения, поскольку такой путь заражения воспринимается как бы менее греховным».

СПИД в настоящее время является главной причиной подростковой смертности в Африке, согласно данным отчета UNISEF, причем цифры подростковой смертности на континенте утроились с 2000 года, в то время как темпы заболеваемости вирусом ВИЧ среди других возрастных групп несколько замедлились. Чаще всего жертвами вируса становятся девушки, ставшие жертвами насилий, похищений и торговли людьми, а также гомосексуалисты и бисексуалы, в особенности те из них, кто страдает наркозависимостью.

Преподобный Джеймс Мухия, приходской священник пресвитерианской церкви в городе Руйру близ Найроби в Восточной Африке, признает, что церковь не всегда проявляла должную заботу и любовь к отверженным из числа больных ВИЧ-СПИД. «Давно пора уже проявить человеческое и пастырское великодушие, приятие и прощение, давно пора открыть двери храмов, чтобы принять и утешить всех страждущих», - говорит священник.

Джейн Нганга, ответственный работник «Международной сети религиозных лидеров, живущих с вирусоносителями ВИЧ, либо лично инфицированных ВИЧ», призывает церкви потрудиться ради того, чтобы стать своего рода приютами, уголками безопасности и любви для отверженных молодых людей и других нуждающихся в сочувствии. «Я знаю многих искалеченных судьбой молодых людей, которые стремятся в церковь, - говорит Нганга, - но они не чувствуют там себя в безопасности и потому не решаются открыть душу и признаться в своей болезни».