Казанский храм под Нью-Йорком включен в национальный реестр

Храм был сооружен на основе собственного гаража архитектора Бориса Ивановича Рябова

НЬЮ-ЙОРК. Храм Казанской Иконы Божьей Матери (1942 г.) в городке Си Клиф под Нью-Йорком включен в Реестр штата Нью-Йорк и в Национальный реестр исторических мест (State and National Registers of Historic Places). Предварительная номинация состоялась 28 июля 2016 года, о чем сообщал сайт губернатора.

Итак, 28 июля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Комиссия штата Нью-Йорк по сохранению исторического наследия (New York State Board for Historic Preservation) рекомендовала добавить, в общей сложности, 27 объектов права собственности, ресурсов и районов в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and National Registers of Historic Places). Номинированные для включения в реестры объекты, говорилось в сообщении, отражают все периоды замечательной истории штата Нью-Йорк, начиная от известного всей стране дома, где жил кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 1904 года, до места зарождения первого афро-американского студенческого братства, и вплоть до дачи известного бизнесмена, подарившего мировому торговому рынку «Джелло» (Jell-O).

В числе объектов был и православный храм русского архитектора на Лонг-Айленде, округ Нассау (Nassau): церковь Казанской Божьей Матери в городке Си-Клиф. Указывалось, что «эта церковь была основана и построена в 1942 году выходцами из 35 русских семей, иммигрировавших в США в результате Первой и Второй мировых войн и поселившихся в г. Си-Клиф, а также в близлежащих поселках Гленн Коув (Glen Cove), Локаст Велли (Locust Valley), Грейт-Нек (Great Neck) и Литтл-Нек (Little Neck)».



Автор этого храма – архитектор Борис Иванович Рябов. Считается, что церковь была его любимым проектом. Она была сооружена на основе собственного гаража архитектора и передана в дар приходу. Борис Иванович также пожертвовал церкви часть своего земельного участка. Росписи стен созданы художником Вадимом Черновым. Иконы были пожертвованы прихожанами: вел. кн. Ксенией, баронессой О. Врангель, вдовой певца М. В. Шаляпиной, балериной И. Барановой и др. Всю свою жизнь архитектор защищал храм от переделок и улучшений, стремясь сохранить постройку в первоначальном виде.



И именно в таком – простом аутентичном храме правительство штата Нью-Йорк видит часть и своей истории. Вот что говорится на сайте губернатора в отношении тогда еще вновь объявленных объектов культурного наследия:

«История штата Нью-Йорк — это история нашего народа, — подчеркнул губернатор Куомо (Cuomo). — Эти вехи нашей истории являются неотъемлемой частью богатого наследия штата Нью-Йорк, и включение их в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and National Registers of Historic Places) будет способствовать их сохранению для будущих поколений».

Роуз Харви (Rose Harvey), Руководитель Службы по вопросам парков, рекреационных зон и охраны исторических памятников (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), сказала: «Номинирование на внесение в список этих объектов — это дань уважения богатой и многоплановой истории штата Нью-Йорк. Включение этих объектов в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and National Registers of Historic Places) позволит им на протяжении многих лет оставаться частью связующей ткани наших сообществ».

Включение в Реестр штата и Национальный реестр не является формальностью, а дает вполне конкретную помощь владельцам памятников по сохранению зданий. Новый статус помогает владельцам недвижимости восстановить здания, обеспечивает право на участие в различных общественных программах и мероприятиях по сохранению исторического наследия. В число подобных программ входят гранты от властей штата и налоговые льготы на местном и федеральном уровнях. Тот же сайт губернатора сообщает любопытные цифры: благодаря налоговым льготам на местном и федеральном уровнях на восстановление исторических зданий и сооружений, администрирование которых осуществляет Управление по вопросам сохранения исторического наследия штата (State Historic Preservation Office), застройщики со всего штата вложили в 2015 г. 550 млн долларов в восстановление объектов права собственности, включенные в Национальный реестр исторических мест (National Register of Historic Places); в то же время домовладельцы, воспользовавшись предусмотренными для них налоговыми льготами штата на эксплуатацию и восстановление исторических зданий и сооружений, вложили, в общей сложности, более 12 млн долларов по всему штату в реконструкцию домов, чтобы помочь оживить исторические районы.

Вот что рассказал нам протопресвитер Леонид Кишковский, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в Си Клифе: «Да, храм был включен в Реестр и имеет право подавать прошение о финансовой поддержке конкретных проектов. Такое финансирование дает право определенного контроля проекта. Мы не имеем намерения ориентироваться на финансовую поддержку. Храм будем содержать своими усилиями. За десятилетия жизни нашего прихода мы два-три раза успешно проводили большие ремонты, при этом сохраняя архитектурный стиль».

Досье: Реестр штата и Национальный реестр (State and National Registers) представляют собой официальные списки зданий, построек, округов, земель, объектов и участков, представляющих историческую, архитектурную, археологическую или культурную ценность для штата Нью-Йорк или всей страны. В национальный реестр исторических памятников внесено более 120 000 зданий, построек и иных объектов исторического значения, как поодиночке, так и в составе округов исторического значения. Собственники, муниципальные власти и организации со всех территориальных общин штата выдвигали номинантов на внесение в список. После утверждения рекомендаций руководителем Управления по вопросам сохранения исторического наследия штата, объекты права собственности вносятся в Реестр исторических памятников штата Нью-Йорк (New York State Register of Historic Places), а затем вносится предложение об их включении в Национальный реестр исторических памятников (National Register of Historic Places), после чего они рассматриваются и, в случае их утверждения, вносятся в Национальный реестр.

Храм Казанской иконы Божьей Матери в городке Си-Клиф: В субботу, 8 августа 1942 года в 18-00 небольшая церковь была освящена. Первую божественную литургию провел отец Василий Мусин-Пушкин на следующий день.

Изначально церковь разместилась в небольшом гараже и представляла собой скромную постройку. Алтарь был сделан из ветвей деревьев. Храм выдержан в стиле, характерном для севера России в XVI в. Иконы выполнены в византийском стиле. Огромная заслуга строителя и архитектора Бориса Рябова – в том, что он старательно сохранял эти стили, как во внешнем облике, в конструкциях и архитектуре здания, так и во внутреннем убранстве – иконах, мебели, утвари. Следуя стилю российских сельских храмов, Рябов смог превратить рядовой гараж в уникальную, гармоничную и аутентичную русскую церковь.