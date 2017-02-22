Митрополит Иларион представил арабское издание своей книги «Таинство веры»

Перевод книги на арабский язык осуществил митрополит Босра-Хауранский и Арабских гор Савва (Эсбер)

МОСКВА. Арабский перевод книги митрополита Волоколамского Илариона «Таинство веры» был представлен 21 февраля на Антиохийском подворье в Москве. В презентации приняли участие автор книги – председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Московского патриархата при Антиохийском Патриархе игумен Арсений (Соколов), заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, послы ряда арабских государств: Сирии, Ливана, Палестины, Катара, Кувейта, Марокко, Ирака и других.

Перевод книги на арабский язык осуществил митрополит Босра-Хауранский и Арабских гор Савва (Эсбер), бывший местоблюстителем патриаршего престола Антиохийской Православной Церкви после кончины Патриарха Антиохийского и всего Востока Игнатия IV (Хазима) в 2012 году. Книга «Таинство веры» на арабском языке издана Православным молодежным движением Антиохийской Православной Церкви.

Представляя издание и его автора, митрополит Нифон напомнил историю давних связей Русской и Антиохийской Православных Церквей и особенно подчеркнул роль РПЦ в защите христиан на Ближнем Востоке в наши дни. Он поблагодарил митрополита Илариона за книгу и свидетельствовал о том, что «сегодня весь арабский мир – как христианский, так и мусульманский – проявляет большой интерес к духовному миру России и к дружбе с ней».

В своем ответном слове митрополит Иларион расценил презентацию не только как представление книги, но и как «возможность поговорить о насущных проблемах современного мира». Глава ОВЦС посвятил свою речь положению христиан на Ближнем Востоке и проблемам межрелигиозного общения. Он подчеркнул, что «не стоит ставить знак равенства между арабским и мусульманским миром», ведь почти 2 тысячи лет в арабском мире существует христианская Церковь, а «первыми на арабском языке заговорили не мусульмане, а христиане». «На протяжении многих столетий христиане и мусульмане на Ближнем Востоке и в Африке жили в мире и согласии. Глубоко убежден, что различия в религиозных убеждениях не должны быть поводом для конфликтов и враждебности. Сочетание верности своей религиозной традиции и открытость к диалогу – залог доброжелательных и взаимоуважительных отношений между мусульманами и христианами», – сказал митрополит Иларион.

Стремление к уважительному диалогу лежало в основе открытого письма 138 исламских ученых и религиозных деятелей, которые они 10 лет назад адресовали христианским лидерам, напомнил он. Основная идея этого послания – «призыв к миру, который, по мысли авторов послания, базировался на исполнении двух заповедей: любви к Богу и любви к ближнему». Митрополит процитировал также ответ Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II на это послание, в котором говорится, что и христианство, и ислам сегодня «совершают весьма важное дело в мире: они напоминают человечеству о существовании Бога, о духовном измерении человека и мира».

Сегодняшний диалог нужно продолжать в том же духе, учитывая обострение ситуации на Ближнем Востоке, где экстремисты, прикрываясь религиозными лозунгами, «огнем и мечом уничтожают христианство в тех местах, где христиане живут уже 2 тысячи лет». «Убежден, что в отношении государств Ближнего Востока положение христиан является показателем безопасности и стабильности страны», – обратился автор книги к послам арабских стран.

Продолжив говорить об угрозе терроризма для всех традиционных религий, митрополит Иларион опроверг «пропагандистский тезис экстремистов о том, что христиане – это пособники Западного мира, врагов ислама». По его словам, «это глубокая ошибка, хотя бы потому, что христиане – это коренное население арабского мира». Еще один ошибочный тезис, который часто тиражируется в СМИ и который приходится снова и снова опровергать, – о том, что существует исламский или религиозный терроризм. «Не может быть такого понятия, как религиозный терроризм, не может быть терроризма на религиозной почве или по религиозным убеждениям. Ни одна традиционная религия не учит убивать людей, все религии призывают к миру», – подчеркнул глава ОВЦС.

Он также уверен в том, что истинные причины, которые привели к всплеску терроризма в арабских странах в последние годы, лежат «за пределами арабского мира». «Кому-то захотелось поменять сложившийся веками порядок, начать расшатывать ситуацию… Якобы во имя демократии и свободы начали свергать режимы в арабских странах. Но на это место не пришли демократия и свобода, а наступил хаос. Когда политики говорят о рецептах решения ближневосточной проблемы, мы говорим о том, что эту проблему могут решить только сами жители Ближнего Востока», – отметил митрополит Иларион.

«Терроризм – это общее зло, несмотря на религиозную риторику, все они – слуги сатаны. Не бывает хороших и плохих террористов», – сказал он и призвал всех людей доброй воли к «солидарной позиции», к объединению ради создания всемирной антитеррористической коалиции. В этой ситуации понимание необходимости и важности межрелигиозного диалога возрастает. Особенное внимание нужно обратить на молодежь, так как именно «неокрепшие умы молодых людей» становятся благоприятной почвой для терроризма. «Чтобы не возникало ошибочных представлений о религии, мы должны сделать все, чтобы молодые люди могли изучать свои религиозны традиции и традиции друг друга», – отметил митрополит Иларион и выразил радость, что его книга, которая уже переведена на 20 языков, теперь увидела свет на арабском языке. «В ней описывается православное вероучение. Я надеюсь, что, познакомившись с ней, вы увидите, как много общего между нашими религиями», – обратился он в заключение к представителям ислама.



Посол Ливана Шауки Бу Нассар сообщил, что презентация арабского перевода книги «Таинство веры» уже состоялась в Бейруте. Он согласен с главным тезисом автора книги: «Как бы ни различались религии, их объединяют великие цели – восхваление единого Бога, вера в любовь, братство, взаимное прощение и добрые дела».

Посол Сирии Рияд Хаддад благодарен автору за его книгу, которая «ясно показывает, что истинная вера противоречит терроризму, что ценности любви и мира важны для всего человечества». Он, как и посол Ливана, выразил благодарность России за помощь в умиротворении военного конфликта на Ближнем Востоке, за гуманитарную помощь сирийскому народу, а также выразил соболезнования по поводу кончины российского дипломата Виталия Чуркина.

Генеральный секретарь Православного молодежного движения Антиохийской Церкви Фади Наср отметил, что арабский перевод книги митрополита Илариона – это «знак признательности» автору. Он обратил внимание на особенности этой книги: «богословские идеи в ней преподносятся так, что они обращены к сегодняшней молодежи, книга стремится донести простым и понятным языком сложнейшие проблемы веры и духовной жизни». Выступавший выразил надежду, что издание будет служить укреплению взаимоотношений между Русской и Антиохийской Православными Церквями в области богословия.

Справка. Православное молодежное движение Антиохийской Церкви основано 16 марта 1942 года группой студентов юридического факультета Университета святого Иосифа в Бейруте. Среди основателей Движения были Георгий Ходр, Альберт и Эдвард Лахамы, Дмитрий Касса, Михаил Хури, Марсель Маркос, Габриэль Сааде, Габриэль Дебс и другие.

Среди основных принципов движения – осуждение конфессионального и политического фанатизма, стремление к разрешению социальных проблем. ПМД поддерживает связь со Всемирным союзом православной молодежи, следует учению и живой традиции Православной Церкви, а также вносит вклад в развитие общечеловеческой миссии.

Движение занимается активной издательской, социальной и благотворительной деятельностью. При участии ПМД выпускается православный журнал «Свет», христианскую литературу печатает издательский дом «Ваниас».