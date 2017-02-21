В США скончался «богослов капитализма» Майкл Новак

Новак пытался примирить идеи американского капитализма с социальным учением Католической Церкви

ВАШИНГТОН. Американский католический теолог Майкл Новак скончался 17 февраля в Вашингтоне в возрасте 83 лет. Видный представитель неоконсерватизма, Новак получил прозвище «богослов капитализма» за то, что в годы правления Рональда Рейгана пытался примирить идеи американского капитализма с социальным учением Католической Церкви. Его называли другом Рейгана, Маргарет Тэтчер и даже Иоанна Павла II.

Новак родился 9 сентября 1933 года в штате Пенсильвания в семье выходцев из Словакии, пишет английская Википедия. Изучал историю, философию и теологию в Стоунхиллском колледже, Гарвардском университете (США) и папском Григорианском университете (Рим).

Освещал работу II Ватиканского собора в качестве корреспондента «National Catholic Reporter». Итогом его журналистских трудов стала книга «Открытая Церковь», повествующая о соборе. Ранние сочинения Новака вызвали резкое неприятие со стороны консервативных католиков. Действительно, в 60-е годы он выступал с либеральных позиций.

Однако впоследствии мыслитель изменил свои взгляды и стал убежденным консерватором. В 1978-2010 Новак был одной из ключевых фигур в исследовательском центре American Enterprise Institute – одном из оплотов неоконсерватизма.

В своей книге «Дух демократического капитализма» (1982) он утверждал, что американская система возникла в результате слияния трех систем – политической (демократии), экономической (либеральной) и культурной (христианства). В течение долгих лет Новак отстаивал идею «демократического капитализма» как системы, наиболее совместимой с христианством и, в частности, с католицизмом.

Одна из ключевых фигур «Рейгановской революции», основатель неоконсервативного журнала «Crisis Magazine», Новак активно критиковал теологию освобождения, которую он считал марксистской. Мыслитель старался убедить католический мир, что единственной приемлемой экономической системой является капиталистический рынок.

Одной из целей Новака и его единомышленников было убедить в преимуществах демократического капитализма Папу Иоанна Павла II – выходца из коммунистической страны, не имевшего личного опыта жизни при такой системе. В то же время он не критиковал заявления Польского Папы, в которых он решительно осуждал процессы монополизации, приводящие к обнищанию стран третьего мира.

После избрания на папский престол Йозефа Ратцингера отношение Новака к Ватикану изменилось: в 2009 году он подверг критике энциклику Бенедикта XVI «Caritas in veritate», в которой нашел ряд «сомнительных положений».

Не принял Новак и апостольское обращение Папы Франциска «Evangelii gaudium» (ноябрь 2013), в котором Аргентинский понтифик подверг беспощадной критике «убивающую экономику». Американский мыслитель счел, что Папа Бергольо говорит об «идолопоклонстве по отношению к деньгам» и о проблеме бедности «просто потому, что он родился в Южной Америке» и не знаком с американским и европейским капитализмом.

Во время войн в Персидском заливе Новак выступил оппонентом католических епископов США, оправдывая американскую интервенцию в Ирак принципом «справедливой войны», упоминаемом в катехизисе Католической Церкви.