Реставрацию 17 храмов начнут в Москве в 2017 году

За последние пять лет реставрационные работы велись на 39 объектах

МОСКВА. Реставрацию 17 храмов планируется начать в столице в 2017 году, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Всего за последние пять лет реставрационные работы велись на 39 объектах, в том числе по 19 объектам работы завершены. Сейчас идет активная реставрация Новоспасского монастыря", — сказал Емельянов.

По его словам, в этом году планируется начать реставрацию еще 17 храмов.

"В этом и следующем году многие православные святыни будут освящены", — заключил глава департамента.

В 2016 году за счет города проводилась реставрация 14 объектов культурного наследия религиозного значения, по пяти из них реставрация завершена полностью. С 2016 года ежегодные субсидии религиозным организациям увеличились с 200 до 300 миллионов рублей, сообщала ранее столичная мэрия.