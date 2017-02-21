В больницах Москвы действуют почти 80 православных храмов и часовен
- 21 февраля
- 15:48
- Распечатать
- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Реставрацию 17 храмов начнут в Москве в 2017 году
"Всего за последние пять лет реставрационные работы велись на 39 объектах, в том числе по 19 объектам работы завершены. Сейчас идет активная реставрация Новоспасского монастыря", — сказал Емельянов.
По его словам, в этом году планируется начать реставрацию еще 17 храмов.
В 2016 году за счет города проводилась реставрация 14 объектов культурного наследия религиозного значения, по пяти из них реставрация завершена полностью. С 2016 года ежегодные субсидии религиозным организациям увеличились с 200 до 300 миллионов рублей, сообщала ранее столичная мэрия.
- 2 июня 2016
- 12 апреля 2016
- 4 марта 2016
- 11 января 2016
- 24 августа 2015
- 17 августа 2015
- 30 июля 2015