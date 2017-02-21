Скончался архимандрит Кирилл (Павлов)

Архимандрит Кирилл отошел ко Господу в возрасте 98 лет

МОСКВА. Один из наиболее уважаемых в Русской Православной Церкви старцев, духовник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Кирилл (Павлов) скончался в понедельник на 98-м году жизни.



"Отошел ко Господу архимандрит Кирилл (Павлов)... Царство Небесное новопреставленному. Еще один светильник угас, еще один проводник милости Божией..." - написала на своей странице в соцсети монахиня Феодора (Лапковская).



Отец Кирилл редко упоминал о своей жизни в миру. Известно лишь, что он родился и вырос в верующей крестьянской семье. В молодые годы работал технологом на металлургическом комбинате, в армию был призван в конце 1930-х годов. Служил в пехоте, сообщает сайт Русской Православной Церкви.



Участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии.



Во время войны обратился к вере. Вспоминал, что, неся караульную службу в разрушенном Сталинграде в апреле 1943 года, среди развалин дома нашел Евангелие, с которым уже не расставался.



По окончании войны поступил в Московскую духовную семинарию, которая тогда располагалась в Новодевичьем монастыре в Москве, впоследствии окончил и Московскую духовную академию. С этого времени его жизнь была связана с Троице-Сергиевой Лаврой.



В 1954 году был пострижен в монашество. В том же году окончил МДА и был рукоположен во иеродиакона, а затем во иеромонаха. Был пономарем, потом казначеем обители. С 1965 года духовник братии Лавры. Был возведен в сан архимандрита.



По свидетельству современников, у него исповедовались в свое время Патриархи Алексий I и Пимен. Был духовником Патриарха Алексия II, в связи с чем переехал в патриаршую резиденцию в Переделкино. Продолжал духовно окормлять монахов Лавры, принимал многочисленных верующих.



В начале 2000-х произошел инсульт, который сначала обездвижил старца, а затем практически лишил возможности общения с внешним миром. Прикованный к постели, он в краткие моменты, когда силы возвращались к нему, поддерживал и утешал окружающих.



Автор многочисленных проповедей и поучений. Наставник молодых монахов, принявших постриг в Лавре. Много писал в эпистолярном жанре, ежегодно отправлял архиереям, священникам, мирянам, духовным чадам и даже малознакомым людям до 5 тыс. писем с поздравлениями и наставлениями.