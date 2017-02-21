В Мексике пропавший 3 января католический священник найден мертвым
- 21 февраля
- 09:38
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- Источник:
- Православие.Ru
В Мексике из воды появился католический храм XVII века
Мехико. В мексиканском штате Оахака из-под воды появился старинный храм, сообщило издание Daily Mail.
Этот храм построили доминиканские монахи в 17 веке, чтобы распространять христианство среди местного населения.
В 1962 году церковь и прилегающую к ней территорию затопили во время строительства плотины имени Бенито Хуареса. Тогдашние власти стремились увеличить сельскохозяйственный потенциал региона. Водохранилище, образовавшееся после возведения плотины, должно было обеспечивать поля водой для полива.
Однако с течением времени уровень воды в плотине начал сильно падать. В сухой сезон храм лишь частично показывался на поверхности. Но нынешняя засуха стала рекордной. Водохранилище заполнено только на 16%, отметили в Национальной комиссии по водным ресурсам. Из-за низкого уровня воды храм появился на поверхности полностью гораздо раньше, чем обычно.
Было отмечено, что сооружение, несмотря на то, что оно десятилетиями находилось под водой, практически не повреждено.
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