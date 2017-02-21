В Индии язычники запытали до смерти христиан в ледяной водой

Нью-Дели. 50-летний христианин из Индии умер в прошлом месяце после того, как он и его жена были вынуждены терпеть пытки, стоя по шею в ледяном пруду из-за отказа отречься от своей христианской веры.

Жители села Кубуаа из штата Джаркханд были расстроены тем, что их одноплеменник Барту Ураун и его семья отвергли местную племенную религию и приняли христианство более 10 лет назад, сообщает Global Christian News.

В ответ на нежелание семьи отречься от Христа жители погрузили Урауна и его жену в холодный пруд на 17 часов.

Сын Урауна, Бенесуар, сообщил в новостях о том, что пару заставили передвигаться в ледяной воде с 5 часов вечера до 10 часов утра следующего дня. После того, как Ураун пострадал от двух паралитических атак, вызванных повреждением нерва, он умер 20 января.

«На протяжении всей ночи они находились в холодной воде, и я вместе с 15-20 жителями деревни стал свидетелем этой жестокости», — сказал сын Бенесуар Ураун. «Сельские жители продолжали спрашивать моего отца, готов ли он отказаться от Христа и вернуться в их религию. Он повторял раз за разом: "Я не откажусь от Христа ... Я буду продолжать верить до своего последнего дыхания"».

Бенесуар объяснил, что он и его семья были не единственными людьми в деревне, которые приняли христианство более 10 лет назад. Еще девять других семей также решили посвятить свою жизнь вере во Христа. Однако после постоянных требований, чтобы семьи вернулись к местной религии, семь семей поддались угрозам и отреклись от Христа.

Поскольку большинство семей вернулись к племенной религии, увеличилось давление на семью Ураун. Бенесуар сказал, что их односельчане столпились и напали на его семью, заперли их в собственном доме на несколько часов и загрязнили им питьевую воду.

Жители деревни издевались над Урауном и нападали на него в течение трех лет, а в прошлом году его похитили и заставили принять участие в одном из их служений. Во время их службы они принесли в жертву животное. Потом односельчане заставили Урауна съесть часть жертвы, а также заставляли его пить кровь животного.

«Они сказали моему отцу, что теперь демоны не позволят ему жить», — вспоминает Бенесуар.

«Прошлой зимой ожесточенные жители нашего села оставили мою мать и отца в холодной воде с 5 часов вечера до 10 часов утра, — сказал Бенесуар. — Я был в отъезде и по возвращении они заставили меня сидеть у пруда и наблюдать за тем, как умирают мои родители».

После проведенной ночи в холодной воде, супругов вытащили и начали избивать.

Его жена была в состоянии оправиться от побоев и ночи, проведенной в ледяной воде, а у Урауна случился приступ .

«Мой отец перенес второй приступ, и его тело парализовало», — добавил Бенесуар. «Он не мог двигать руками и ногами и в конце концов умер».

После того, как его отец умер, Бенесуар сказал, что сельские жители не позволили ему похоронить отца надлежащим образом, даже если семья покроет все расходы.

«Я сказал жителям, что я похороню его на своей земле, но они пытались избить меня деревянными палками», — объяснил Бенесуар.

Бенесуар сказал, что для того, чтобы надлежащим образом похоронить отца, он и четверо других христиан должны были нести тело его отца 10 км до государственной земли.

Несмотря на то, что жители не допустили надлежащих похорон Урауна, они по-прежнему настаивали на том, чтобы его жена последовала традиции Сарна Дхарам и накрыла поминальный стол для всей деревни. Когда Бенесуар сказал, что хочет провести «молитвенное собрание», жители угрожали убить Бенесуара и других христиан.

«В полиции ничего не предприняли и сказали, что Ураун умер "естественной смертью", но при этом пригласили жителей села 2 февраля для мирных переговоров и сказали им не беспокоить христиан, так как выбор вероисповедания — личное дело, и люди свободны верить в то, что хотят», — добавил Бенесуар.

Согласно списку стран, в которых происходят гонения христиан — World Watch 2017, опубликованном организацией Open Doors США, Индия занимает 15 место в мире по преследованиям христиан.

«Уровень безнаказанности заметно вырос, появилось все больше сообществ, преследующих тех, кто обратился в христианство», — сказали в организации Open Doors. «На них все время оказывают давление, чтобы они вернулись к своим прежним убеждениям, на них часто физически нападают, а иногда убивают».

Новостная организация Morningstar News сообщила в этом месяце, что пастор из Индии впал в кому после того, как подвергся нападению со стороны экстремистов в селе Медипалли в государстве Теленгана. Причиной нападения послужила молитва за исцеление пожилого человека, только что вернувшегося из больницы.