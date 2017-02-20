Лауреатом Премии Ратцингера 2016 г. стал православный греческий богослов
- 20 февраля
- 13:56
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- Источники:
- Сайт КДАиС
- Седмица.Ru
Издан сборник богословских сочинений XVII в. в переводе свт. Иоанна Тобольского
В сборнике представлены переводы западноевропейских богословских трудов ХVII в., осуществленные святителем Иоанном (Максимовичем), митрополитом Тобольским и всея Сибири. В книгу вошли как известные работы владыки Иоанна, неоднократно переиздаваемые в XIX, начале XXI века – «Царский путь Креста Господня», «Илиотропион», так и труды, увидевшие свет более 300 лет назад и впервые переведенные со старославянского языка – «Феатрон» и «Размышления о Боге для пользы правоверных».
Издание будет интересно священнослужителям, преподавателям и студентам, а также всем интересующимся богословской литературой.
Книга вышла по благословению Управляющего делами УПЦ, ректора КДАиС митрополита Бориспольского и Броварского Антония.
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