Издан сборник богословских сочинений XVII в. в переводе свт. Иоанна Тобольского

Издание будет интересно священнослужителям, преподавателям и студентам, а также всем интересующимся богословской литературой

Kdais.kiev.ua

КИЕВ. Киевская духовная академия издала сборник богословских сочинений XVII века в переводе святителя Иоанна Тобольского. Книга продолжает юбилейную серию изданий к 400-летию Киевских духовных школ, сообщает

В сборнике представлены переводы западноевропейских богословских трудов ХVII в., осуществленные святителем Иоанном (Максимовичем), митрополитом Тобольским и всея Сибири. В книгу вошли как известные работы владыки Иоанна, неоднократно переиздаваемые в XIX, начале XXI века – «Царский путь Креста Господня», «Илиотропион», так и труды, увидевшие свет более 300 лет назад и впервые переведенные со старославянского языка – «Феатрон» и «Размышления о Боге для пользы правоверных».

Издание будет интересно священнослужителям, преподавателям и студентам, а также всем интересующимся богословской литературой.

Книга вышла по благословению Управляющего делами УПЦ, ректора КДАиС митрополита Бориспольского и Броварского Антония.