Оратория митрополита Илариона "Страсти по Матфею" прозвучит в "Крокусе"

Текст Евангелия в русском переводе исполнит митрополит Иларион

МОСКВА. Оратория главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона "Страсти по Матфею" прозвучит 5 апреля в "Крокус-сити".



Произведение исполнят Национальный филармонический оркестр России, Академический большой хор "Мастера хорового пения", Московский синодальный хор, хоры МГУ и Российского экономического университета им. Плеханова под управлением Владимира Спивакова, сообщили "Интерфакс-Религия" в пятницу организаторы концерта.



Оратория призвана в преддверии Пасхи раскрыть драму последних дней жизни Христа на языке русской православной традиции посредством современных подходов к звуку, видеоряду и свету.



"Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Хриcта, Его смерти и воскресении, изложенном в Евангелии от Матфея, предстает перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении - светомузыкальном шоу", - говорят организаторы.



Как отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, оратория в самом замысле композитора содержит внутреннюю живописность, а "фресковый монументальный характер этого сочинения изначально стремился к определенной визуализации", поэтому его исполнение в зале "Крокус-сити", решенное как современное многомерное кинематографическое действо, "в высшей степени органично для этого величественного сочинения".



Текст Евангелия в русском переводе исполняет сам митрополит Иларион. Хор и солисты поют на церковнославянском, что призвано усилить впечатление от евангельского текста.



Это произведение впервые прозвучало в 2007 году в Большом зале Московской консерватории, а затем более 80 раз в городах России, ближнего и дальнего зарубежья.