Известный российский оператор Сергей Астахов планирует построить часовню на Синявинских болотах
- 17 февраля
- 16:10
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Освящение русского храма в Ереване состоится в пасхальные дни
В планах - строительство собора
ЕРЕВАН. Освящение русского Крестовоздвиженского храма состоится в Ереване в пасхальные дни, во второй половине апреля, сообщает в пятницу сайт Московского патриархата.
В церкви завершаются иконописные работы, а в доме причта - отделочные: в здании разместятся библиотека, трапезная, кухня и другие помещения.
В настоящее время Армению посещает епископ Владикавказский и Аланский Леонид, управляющий приходами Русской церкви в этой стране. На встрече с католикосом всех армян Гарегином II он обсудил вопрос выделения земельного участка для строительства кафедрального собора.
Духовный лидер армян заявил о готовности всячески содействовать в реализации этого проекта, говорится в сообщении.
В конце декабря 2016 года Московский патриархат образовал патриаршее благочиние в составе своих приходов в Армении.
В церкви завершаются иконописные работы, а в доме причта - отделочные: в здании разместятся библиотека, трапезная, кухня и другие помещения.
В настоящее время Армению посещает епископ Владикавказский и Аланский Леонид, управляющий приходами Русской церкви в этой стране. На встрече с католикосом всех армян Гарегином II он обсудил вопрос выделения земельного участка для строительства кафедрального собора.
Духовный лидер армян заявил о готовности всячески содействовать в реализации этого проекта, говорится в сообщении.
В конце декабря 2016 года Московский патриархат образовал патриаршее благочиние в составе своих приходов в Армении.
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