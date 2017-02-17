Освящение русского храма в Ереване состоится в пасхальные дни

В планах - строительство собора

ЕРЕВАН. Освящение русского Крестовоздвиженского храма состоится в Ереване в пасхальные дни, во второй половине апреля, сообщает в пятницу сайт Московского патриархата.



В церкви завершаются иконописные работы, а в доме причта - отделочные: в здании разместятся библиотека, трапезная, кухня и другие помещения.



В настоящее время Армению посещает епископ Владикавказский и Аланский Леонид, управляющий приходами Русской церкви в этой стране. На встрече с католикосом всех армян Гарегином II он обсудил вопрос выделения земельного участка для строительства кафедрального собора.



Духовный лидер армян заявил о готовности всячески содействовать в реализации этого проекта, говорится в сообщении.



В конце декабря 2016 года Московский патриархат образовал патриаршее благочиние в составе своих приходов в Армении.