- 17 февраля
- 12:28
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- Источники:
- Грузия Online
- Седмица.Ru
Патриарх Грузинский выступил с первым заявлением после хирургической операции
«Грусть и радость, как братья-близнецы, ходят вместе. Когда человек в радости, он должен ожидать грусти. Грусть, ты начало радости. Радость, ты начало грусти. Это восточная мудрость.
К сожалению, мне пришлось приехать в Германию и перенести операцию на желчном пузыре. Операция завершилась хорошо, хорошие результаты, и врачи скажут об этом.
Хочу также коснуться странной и какой-то ненормальной ситуации, которая связана с отцом Георгием Мамаладзе. Я знаю отца Георгия уже давно и ничего кроме хорошего не слышал и не видел от него», - заявил Илия II.
По словам Патриарха, Церковь, страна и грузинский народ должны быть единым организмом.
«Наша Церковь, страна и грузинский народ и население Грузии всегда были единым, целым организмом и будут в будущем. Никто не сможет разлучить нас и нашу церковь. Я через три дня прибуду в Тбилиси и надеюсь, все успокоится, выяснится и все станет в норму. Да благословит вас и всю Грузию Господь», - сказал Патриарх Илия II.
Во время пребывания Илии II в берлинской клинике, к нему направлялось доверенное духовное лицо – протоиерей Георгий Мамаладзе. Однако священнослужитель был задержан правоохранителями в аэропорту, по обвинению в подготовке убийства духовного лица высокого сана. У отца Георгия обнаружили сильнейший яд – цианид натрия, который он, по утверждению следствия, вез в Германию, где находился Патриарх Грузинский.
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