На Красной площади при участии Патриарха откроется детский турнир по хокеею

Святейший Патриарх Кирилл является одним из попечителей Федерации русского хоккея

МОСКВА. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроет в пятницу на Красной площади турнир по хоккею с мячом среди детей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской Православной Церкви священник Александр Волков.

«Святейший Патриарх Кирилл является одним из попечителей Федерации русского хоккея. Он всегда принимает участие в этом мероприятии, тем самым обращая внимание на развитие детского спорта и физической культуры в целом», — отметил Волков.

Как отметили в Церкви, состязания на Кубок Патриарха проходят в рамках соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Федерацией хоккея с мячом России. Стороны подписали документ в 2009 году. Первые детские соревнования состоялись в феврале 2011 года и проходят с тех пор ежегодно.

Ранее Патриарх призвал популяризовывать национальные виды спорта за рубежом и выразил надежду, что хоккей с мячом войдет в программу зимних олимпийских игр.

К русским видам спорта, помимо хоккея с мячом, в частности, относятся городки, лапта, самбо и русский бильярд.

На Руси хоккей с мячом был известен еще X-XI веках — в летописях он упоминается под названием «клюшкование». В различных местностях она называлась «погоня», «свинка», «шарение», «котел» и т.д. Известно, что одним из поклонников этой игры был царь Петр I, который привез в страну из Голландии железные коньки.

Первый в России спортивный клуб по этой дисциплине основан в конце XIX века Петром Москвиным, также являющимся одним из основоположников легкой атлетики. В 1897 году он адаптирует для русского хоккея правила футбола.

Уже в середине XX века начинает свою деятельность Международная федерация хоккея с мячом, в которую входят федерации 33 стран включая Россию. В международной практике этот вид спорта принято назвывать «бенди».