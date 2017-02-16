Папа Франциск осудил антисемитизм в ходе беседы с представителями Антидиффамационной Лиги

По сообщению Радио Ватикана встреча прошла в папской резиденции

ВАТИКАН. «К сожалению, антисемитизм, который я отвергаю во всех формах, мышление, являющиеся полной противоположностью христианским принципам, до сих пор очень распространен в наше время», сказал папа Франциск в ходе встречи. Понтифик также процитировал Nostra Aetate, документ, опубликованный 50 лет назад, в котором были определены подходы к проблеме антисемитизма. В нем в частности говорится о том, что Церковь «чувствует себя обязанной делать все возможное для того, чтобы помочь нашим еврейским друзьям преодолеть антисемитские тенденции». Глава Антидиффамационной Лиги (Бнай Брит) Джонатан Гринблат определил прошедшую встречу как плодотворную.

Антидиффамационная лига, американская неправительственная еврейская организация, выступает одним из ведущих борцов с антисемитизмом. В то же время ее часто критикуют за жесткие позиции.

Папа Франциск также вспомнил свой прошлогодний визит в Аушвиц, сказав «нет подходящих слов для описания тех ужасов жестокости и греха, которые там творились. Молюсь, чтобы Господь смилостивился и подобные трагедии не повторялись».