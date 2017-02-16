Скончался выдающийся русский ученый-историк Владилен Виноградов

В. Н. Виноградов своим высоким профессионализмом и громадной эрудицией снискал глубокое уважение коллег — как в России, так и далеко за ее пределами.

МОСКВА. 11 февраля 2017 г. на 92-м году жизни скончался Владилен Николаевич Виноградов, крупнейший отечественный балканист и один из самых выдающихся ученых Института славяноведения РАН, на протяжении десятилетий своими трудами определявших как лицо, так и профессиональную планку, высокий международный уровень проводимых в его стенах исторических исследований. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор около 500 научных работ, великолепный знаток истории международных отношений в Новое время, В. Н. Виноградов своим высоким профессионализмом и громадной эрудицией снискал глубокое уважение коллег — как в России, так и далеко за ее пределами.

В. Н. Виноградов родился в Москве 18 июня 1925 г. в семье студентов, будущих инженеров-металлургов. К числу ранних детских впечатлений относилась поездка в Веймарскую Германию, куда его отец был направлен в длительную командировку для освоения передового технического опыта. Специализировавшийся по британской тематике В. Н. Виноградов по окончании в 1948 г. МГИМО четыре года работал в Комитете по радиовещанию, где его карьера складывалась довольно успешно — он вскоре стал заместителем ответственного редактора вещания на Великобританию, затем политобозревателем. Однако в 1952 г. вновь резкий поворот в судьбе — решив посвятить себя науке, В. Н. Виноградов поступает в аспирантуру Института истории АН СССР. Он приходит в сектор новой истории европейских стран, где даже в годы поздней сталинщины сохранялась творческая атмосфера, поддерживавшаяся целой плеядой блистательных ученых, оставивших заметный след в развитии отечественной исторической науки. В то время здесь трудились А. З. Манфред, Б. Ф. Поршнев, Б. Г. Вебер, Ф. В. Потемкин, В. М. Лавровский. Молодой историк сразу оказался в научной среде, весьма благоприятной для его профессионального становления.

К началу 1960-х годов в Институте истории был создан сектор истории стран народной демократии во главе с будущим академиком Ю. А. Писаревым, куда переходит и В. Н. Виноградов. Среди молодых сотрудников и аспирантов сектора было немало впоследствии известных историков — Т. М. Исламов, Г. Л. Арш, А. И. Пушкаш, Л. Е. Семенова, В. П. Шушарин, А. А. Язькова, Л. Н. Нежинский, Н. Д. Смирнова, В. Я. Гросул, М. А. Мунтян, Т. А. Покивайлова, видный молдавский политик А. К. Мошану.

С именем В. Н. Виноградова неразрывно связано становление отечественного исторического румыноведения, признанным главой которого он оставался более полувека. Причем, его фундаментальная монография «Румыния в годы Первой мировой войны» (М., 1969), вышедшая под грифом Института славяноведения и балканистики АН СССР, куда В. Н. Виноградов пришел вместе с рядом коллег вследствие реорганизации осенью 1968 г. Института истории, сразу поставила его в первый ряд ведущих советских специалистов по истории Первой мировой войны. С тех пор без его участия на протяжении десятилетий не обходился почти ни один серьезный проект по этой тематике (особенно там, где дело касалось дипломатической истории этой Великой войны).

В 1975 г. В. Н. Виноградовым были опубликованы «Очерки общественно-политической мысли в Румынии. Вторая половина XIX — начало XX в.». Его перу принадлежат также многие десятки статей по широкому кругу проблем новой и новейшей истории Румынии, ее внешней политики, общественно-политических движений, российско-румынских и советско-румынских отношений, опубликованных в сборниках, исторических журналах, энциклопедических изданиях. Под руководством В. Н. Виноградова были выполнены этапные коллективные труды «История Румынии нового и новейшего времени» (М., 1964), «История Румынии, 1848–1917» (М., 1971), «Краткая история Румынии с древнейших времен до наших дней» (М., 1987) и др. В. Н. Виноградов в начале 1970-х годов стоял у истоков советско-румынской комиссии историков, а в начале 1990-х годов — российско-румынской комиссии, на заседаниях которых сделал множество блистательных докладов. Деятельности совместной комиссии с обеих сторон в 1970–1980-е годы придавалось немалое значение в силу того, что между двумя странами-союзницами по Организации Варшавского договора возникли серьезные разногласия в трактовке некоторых ключевых проблем общего прошлого (в том числе в вопросе об историческом праве Румынии на Бессарабию, присоединенную к Российской империи в 1812 г.), что стало фактором, реально осложнявшим межгосударственные отношения.

Румынию В. Н. Виноградов впервые посетил вскоре после защиты кандидатской диссертации, установив еще тогда творческие связи с широким кругом историков, которые поддерживал долгие годы. С конца 1950-х годов его работы многократно публиковались в этой стране. Принципиальность в отстаивании собственных позиций в споре с румынскими коллегами никогда не перерастала во взаимную отчужденность, мешавшую плодотворному научному диалогу.

Сосредоточившись на долгие годы на проблемах истории Румынии, В. Н. Виноградов в то же время не терял интереса к другим темам. Одной из сфер приложения его творческих сил продолжала оставаться история Великобритании, и в качестве докторской диссертации он защитил в 1966 г. монографию «У истоков лейбористской партии (1889–1900)» (М., 1965). Без его вклада было бы невозможно написание в 1960-е годы двухтомной «Истории II Интернационала». Не утратили научной ценности его статьи разных лет о связях с фабианским социализмом и лейбористской партией крупных деятелей английской культуры (Б. Шоу, Г. Уэллса). А проблемам внешней (особенно балканской) политики Великобритании, англо-российских отношений в разные периоды истории посвящены десятки его работ, включая многочисленные статьи в журнале «Новая и новейшая история» (членом редколлегии которого он был долгие годы) и фундаментальную монографию «Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны» (М., 1985). Репутацию В. Н. Виноградова как крупного англоведа подтвердили также опубликованные в научно-популярной серии издательства «Наука» столь же блестящие книги «Британский лев на Босфоре» (М., 1991) и «Бенджамен Дизраэли и Фея на престоле» (М., 2004) — о многолетних отношениях королевы Виктории с одним из крупнейших политиков своего времени, лидером британских консерваторов.

В 1970-е годы на первый план в сфере интересов В. Н. Виноградова (в 1973—1988 гг. — заместителя директора Института славяноведения и балканистики, курировавшего исторические сектора) вышли проблемы международных отношений на Балканах и вокруг Балкан в Новое время. Он стал одним из инициаторов многотомной серии «Балканские исследования», возглавил балканскую секцию Национального комитета историков Советского Союза, принимал активное участие в деятельности Международной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы (одно время в качестве вице-президента), выступал с докладами на конгрессах, организованных этой ассоциацией (как и на международных конгрессах исторических наук), редактировал сборники, публиковал многочисленные статьи.

Всё творчество В. Н. Виноградова пронизывает стержневая идея о необходимости комплексного регионального подхода к балканской истории. По его мнению, совместное проживание на протяжении веков привело к образованию многочисленных точек соприкосновения между балканскими народами, «так что социальную, политическую и культурную историю Балкан просто невозможно изучать, подразделяя регион на его славянскую и неславянскую части»[1]. При этом и в сфере, казалось бы, сугубо славистических исследований В. Н. Виноградов сумел сказать свое веское слово. Можно вспомнить, к примеру, его статью «Цена междоусобиц. Из летописи славяно-османских отношений» (в сборнике «Славянские народы. Общность истории и культуры». М., 2000). В другой статье, «Южные славяне: от статуса турецкой райи к возрождению государственности» (Славяноведение. 2004. № 5), рассмотрены проблемы государствообразования у славянских народов в контексте столкновения интересов великих держав на Балканах.

С начала 2000-х годов выдающийся российский историк, не изменяя журналу «Новая и новейшая история», вместе с тем всё активнее сотрудничал с журналом «Славяноведение», каждый год публикуя на его страницах новые и весьма важные статьи. Обращение к славистическим сюжетам для него было неотделимо от осмысления многовекового османского политического и культурного наследия, а с другой стороны, сложных процессов образования государственности и формирования современных наций на Балканах.

Во второй половине 1970-х годов под руководством В. Н. Виноградова было начато осуществление его собственного грандиозного замысла — в серии коллективных монографий дать подробную картину развития международных отношений на Балканах со второй половины XVIII в. вплоть до окончания Первой мировой войны. Прогрессирующий кризис Османской империи и происходящее по мере его усугубления усиление внимания европейских держав к ее балканским владениям, роль Восточного вопроса в европейской политике, столкновение интересов главных участников «европейского концерта» на Балканах, политика России в Восточном вопросе и отношение официального Санкт-Петербурга к балканским христианам, русско-турецкие войны, Крымская война 1853—1856 гг. и Восточный кризис 1870-х годов, балканские войны 1912—1913 гг. и балканские фронты Первой мировой войны — все это предстояло изучить в неразрывной связи с внутриполитическими процессами в балканских странах, зарождением и развитием национальных движений на Балканах, становлением государственности у отдельных народов, выходом балканских государств на международную арену и их участием в европейской политике.

При этом в процессе работы над проектом была значительно расширена источниковая база исследований, введено в научный оборот обилие ранее не известных документов (прежде всего из Архива внешней политики Российской империи), что позволило авторам, выйдя на широкие обобщения, достойно вписаться в контекст мировой балканистики, сказать в ней подлинно новое слово. Созданные под руководством В. Н. Виноградова коллективные монографии «Международные отношения на Балканах. 1815—1830 гг." (М., 1983), «Международные отношения на Балканах. 1830—1856 гг." (М., 1990), «Международные отношения на Балканах. 1856—1878 гг." (М., 1986) стали важными вехами в осуществлении задуманного плана. Позднее к ним добавились работы «Александр I, Наполеон и Балканы» (М., 1997) и «Век Екатерины II. Россия и Балканы» (М., 2000). Завершили многотомную серию коллективные труды «В «пороховом погребе Европы». 1878 — 1914 гг." (М., 2003), где рассматривается история международных отношений на Балканах между Берлинским конгрессом 1878 г. и Первой мировой войной, и «За балканскими фронтами Первой мировой войны» (М., 2002). Одновременно шла работа над многочисленными статьями для «Балканских исследований», научных сборников и ведущих российских исторических журналов.

С начала 1990-х годов, когда было снято табу с изучения застарелых национально-территориальных споров и конфликтов в Дунайско-Карпатском регионе и на Балканах, В. Н. Виноградов в числе первых обратился к выявлению исторических истоков некоторых из них, в частности, бессарабского конфликта в российско-румынских отношениях. Вслед за первопроходческим сборником «Очаги тревоги в Восточной Европе (Драма национальных противоречий)» (М., 1994) последовал вышедший под его редакцией сборник статей и архивных документов «Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии» (М., 1996), охватывающий период от Средних веков до 1940 г. — настольная книга не только для историков, но и для политических экспертов, предлагающих свои способы распутывания болезненных узлов в румынско-молдавских и молдавско-приднестровских отношениях. Надо сказать, что оживление старых территориальных споров, драматические события 1990-х годов на Балканах не только способствовали повышению интереса широкой публики к историческим корням сегодняшних межэтнических распрей, но и вызвали к жизни появление огромного пласта литературы, во многих случаях грешащей легковесностью, показывающей склонность авторов к политической конъюнктурщине и далеко не всегда отвечающей серьезным научным требованиям. Тем ценнее были очень взвешенные и весомые выступления (не только в научной периодике[2], но и в СМИ) такого ведущего отечественного балканиста, как В. Н. Виноградов.

Начиная с 1990-х годов все бóльшее внимание В. Н. Виноградова привлекало XVIII столетие. Вслед за коллективным трудом «Век Екатерины II. Россия и Балканы», в конце 2004 г. вышла фундаментальная работа «История Балкан. Век восемнадцатый», увенчавшая многолетние усилия авторского коллектива во главе с В. Н. Виноградовым, причем более половины объема книги принадлежит самому инициатору этого проекта. Это стало началом новой серии под его редакцией — «История Балкан в Новое время». Продолжением первой книги стали два этапных синтетических труда, ставших не только «визитной карточкой» российской исторической балканистики, но по сути дела итогом пути, пройденного отечественной школой этой области исторического знания за все десятилетия ее существования. Речь идет о книгах «История Балкан. Век девятнадцатый (до Крымской войны)» (М., 2011) и «История Балкан. Судьбоносное двадцатилетие (1856—1878 гг.)" (М., 2012). Наконец, в Институте славяноведения РАН фактически закончена работа над четвертой и последней книгой этой серии «История Балкан. На переломе эпох (1878—1914 гг.)». В. Н. Виноградов успел написать для нее два раздела.

Хронологический диапазон работ В. Н. Виноградова огромен и простирался от осады турками Вены в 1683 г. и до решения Советским Союзом «бессарабского вопроса» в июне 1940 г. Среди ключевых событий европейской истории XIX в., продолжавших глубоко занимать Владилена Николаевича, — революции 1848 г. Он один из авторов коллективной монографии «Европейские революции 1848 г. „Принцип национальности“ в политике и идеологии» (М., 2001). Одна из лучших его статей, по своему весу в науке не уступающая, пожалуй, иным добротным монографиям, — «Венгерский поход И. Ф. Паскевича 1849 г. Легенда и действительность» (Новая и новейшая история. 2000. № 3).

Ряд принципиально важных его работ, в том числе переведенных на иностранные языки, был посвящен Крымской войне, обстоятельствам возникновения конфликта, личной ответственности Николая I за его развязывание (см., например: Николай I в. крымской ловушке // Новая и новейшая история. 1992. № 4). Российская внешняя политика в условиях системы международных отношений, созданной по итогам Крымской войны, была неразрывно связана с именем канцлера князя А. М. Горчакова — фигуры, всегда привлекавшей большое внимание В. Н. Виноградова. Его перу принадлежит одна из лучших работ о выдающемся русском дипломате — монография «Балканская эпопея князя А. М. Горчакова» (М., 2005).

200-летний юбилей Бухарестского мирного договора 1812 г. дал В. Н. Виноградову повод снова поразмышлять как над причинами, так и над итогами русско-турецкой войны 1806—1812 гг., рассмотрев это заметное событие батальной истории в контексте наполеоновских войн и противоборства великих держав на международной арене (см. в этой связи его большую и принципиально важную статью «Русско-турецкая война 1806—1812 гг.: необъявленная и предгрозовая» в журнале «Славяноведение». 2012. № 3).

В. Н. Виноградов никогда не прекращал заниматься историей Первой мировой войной и в том числе дискуссионными проблемами, связанными с ее генезисом, ответственностью каждой из великих держав, в том числе России, за ее развязывание (см., например: Еще раз о новых подходах к истории Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 1995. № 5; 1914 год: быть войне или не быть? // Новая и новейшая история. 2004. № 6). Он член авторского коллектива важнейших трудов по этой тематике, в том числе обобщающей монографии «Первая мировая война» (из серии «Мировые войны XX века». М., 2002). Яркими публикациями по проблемам дипломатической истории в период Первой мировой войны Владилен Николаевич порадовал коллег-историков и в юбилейном 2014 г.

Работы В. Н. Виноградова многократно выходили за рубежом, в том числе на иностранных языках. В 2000 г. в Льюистоне (США) опубликована его обобщающая монография «Россия и Балканы: от Екатерины Великой до Первой мировой войны», написанная на основе широкого круга архивных документов и ставшая одной из своего рода витрин современной российской историографии, обращенных к западному читателю. Следующим шагом на пути осмысления той же темы стала книга «Двуглавый российский орел на Балканах. 1683–1914» (М., 2010), подводившая итог более чем полувековым научным изысканиям автора и ставшая значительным явлением современной российской историографии. Российская политика на Балканах (и в том числе в эпоху становления современной государственности балканских народов) рассмотрена в контексте ожесточенного соперничества великих держав в их борьбе за влияние в этом регионе. Никогда ни в малейшей степени не подвергая сомнению право России на отстаивание в противоборстве с другими державами своих государственных интересов на Балканах и оставаясь в этом смысле последовательным историком-«государственником», В. Н. Виноградов в то же время обладал способностью чутко воспринимать «европейский концерт» во всей полифоничности его голосов, внимательно «выслушивать» каждую из противоборствующих сторон в любом конфликте, чему помогали прекрасное владение историографией, опубликованной на основных европейских языках, глубокое знание первоисточников и методологические навыки, наработанные за шесть с половиной десятилетий профессиональной деятельности.

И в условиях наметившегося в исторической науке последних десятилетий поворота к микроистории, В. Н. Виноградов оставался верен именно макроисторическому подходу. Его главное внимание всегда привлекали узловые проблемы европейской политики и крупные исторические фигуры, вершители судеб мира — Екатерина II, Александр I, Николай I, канцлер А. М. Горчаков, а с другой стороны — Фридрих II, Иосиф II Австрийский, О. Бисмарк, королева Виктория, Г. Д. Пальмерстон, Б. Дизраэли и др. Лучшие из работ В. Н. Виноградова отличают не только глубина анализа источников и широта обобщений, но и продолжающее традиции Е. В. Тарле и А. З. Манфреда стилистическое мастерство. Фирменный «виноградовский» стиль с органически присущим Владилену Николаевичу как человеку тонким, «английским» юмором, равно как и умение передать весь драматизм столкновения противоборствующих государственных интересов, персонифицированных выдающимися личностями, «делавшими» историю. Запоминаются уже сами названия некоторых его, пусть даже не самых важных в его научной биографии статей — «В кильватере у Ллойд Джорджа (из истории раннего лейборизма)», «Герои Шипки и туманы Лондона», «„Святые места“ и земные дела (англо-русские отношения накануне Крымской войны)» и др.

Широкая эрудиция, способность охватить единым взором исторический процесс на протяжении по меньшей мере трех последних столетий позволяли В. Н. Виноградову участвовать в дискуссиях по самым принципиальным проблемам не только всеобщей, но и отечественной истории, явный интерес к которой, причем, отнюдь не ограничивающийся внешнеполитическими сюжетами, возрастал пропорционально его становлению как крупного современного историка. Можно вспомнить, например, в этой связи его статью «Была ли история России сплошной трагедией?» в «Новой и новейшей истории» (1998. № 5), появившуюся как отклик на работу западного автора.

Свою эрудицию и профессиональные навыки профессор В. Н. Виноградов всегда охотно передавал более молодым коллегам. Он читал курсы всеобщей истории в разных вузах (включая Литературный институт), но особенно много сил отдал подготовке аспирантов — ученики Владилена Николаевича работают не только в Москве, но и далеко за ее пределами; особенно велика его роль в становлении молдавской исторической школы. Начиная с 1960-х годов, В. Н. Виноградов участвовал в написании учебников по Новой истории Европы и Америки для университетов; принадлежащие его перу главы в этих учебниках, посвященные как балканской, так и британской истории, известны не одному поколению профессиональных историков со студенческих лет. Долгие годы Владилен Николаевич возглавлял в Институте славяноведения и балканистики АН СССР, а затем и в Институте славяноведения РАН научный совет по защите диссертаций по специальности «всеобщая история», сочетая в этой нелегкой работе доброжелательность и такт с принципиальностью и научной требовательностью.

Историк счастливой судьбы, сумевший реализовать потенциал в многочисленных завершенных трудах, В. Н. Виноградов до последних месяцев жизни не переставал заниматься своим профессиональным делом, продолжая трудиться над воплощением новых замыслов. Для более молодых коллег, работавших с ним рядом, Владилен Николаевич Виноградов оставался не только большим профессионалом, вызывавшим искреннее восхищение, не только примером рыцарского служения своему делу, но и живым олицетворением той традиции, без сохранения которой российская историческая наука (в том числе балканистика и славистика) едва ли окажется способной решать на достойном уровне стоящие перед нею задачи.