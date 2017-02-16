Англиканская Церковь отказалась пересматривать отношение к благословению "гей-браков"

Лондон. Синод Церкви Англии отклонил проект резолюции, в котором утверждается взгляд на брак как исключительно союз мужчины и женщины и отвергается благословение однополых союзов.

Документ одобрили 43 члена палаты епископов против одного, 106 членов палаты мирян против 83, а палата духовенства его отклонила (93 священника выступили "за", а 100 - "против"), сообщает в четверг Би-Би-Си.

Таким образом, проект был отклонен, поскольку для его утверждения необходимо одобрение всех трех палат, из которых состоит Синод. Теперь предстоит подготовить новый проект резолюции.

Результат вызвал воодушевление среди ЛГБТ-активистов, которые провели публичную акцию в преддверии обсуждения документа.

В 2013 году Англиканская церковь отменила запрет на возведение священников-геев в сан епископа, в 2014 году одобрила рукоположение женщин в сан епископов, а в 2015-м англиканский священник Эндрю Кейн, который вступил в "брак" со своим партнером, был избран в Синод.