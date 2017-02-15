Эрмитаж открыл обновленную экспозицию исламского искусства Ближнего Востока

Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж открыл во вторник залы обновленной постоянной экспозиции "Искусство исламского Ближнего Востока. Мамлюкский султанат".

"Это был Восток блестящего искусства, торговли. Это было время изумительных произведений из металла с серебряной инкрустацией, изумительного мастерства работы по стеклу и эмали. Наша экспозиция рассказывает о культурном единстве мусульманского и христианского мира в том числе", - сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе церемонии открытия.

Три зала обновленной экспозиции расположены на третьем этаже Зимнего дворца. Как рассказала журналистам куратор выставки, научный сотрудник отдела Востока Анастасия Теплякова, многие экспонаты ранее не были представлены в залах искусства Ближнего Востока.

Предметы из коллекции Эрмитажа демонстрируют сред прочего особое значение, которое придавалось изображениям различных эмблем и знаков эмиров и султанов на вещах.

"Зачатки геральдики появились еще при Айюбидах, ранние мамлюкские султаны использовали символы власти, принятые у сельджуков Рума, в Византии и у крестоносцев, например, такие как лев (барс), орел, лилия или полумесяц", - отмечают в Эрмитаже.