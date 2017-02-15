В Эрмитаже обнаружили единственный прижизненный портрет небесной покровительницы Петербурга
- 15 февраля
- 18:54
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- Источник:
- ИHТЕРФАКС–Религия
Эрмитаж открыл обновленную экспозицию исламского искусства Ближнего Востока
Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж открыл во вторник залы обновленной постоянной экспозиции "Искусство исламского Ближнего Востока. Мамлюкский султанат".
"Это был Восток блестящего искусства, торговли. Это было время изумительных произведений из металла с серебряной инкрустацией, изумительного мастерства работы по стеклу и эмали. Наша экспозиция рассказывает о культурном единстве мусульманского и христианского мира в том числе", - сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе церемонии открытия.
Три зала обновленной экспозиции расположены на третьем этаже Зимнего дворца. Как рассказала журналистам куратор выставки, научный сотрудник отдела Востока Анастасия Теплякова, многие экспонаты ранее не были представлены в залах искусства Ближнего Востока.
Предметы из коллекции Эрмитажа демонстрируют сред прочего особое значение, которое придавалось изображениям различных эмблем и знаков эмиров и султанов на вещах.
"Зачатки геральдики появились еще при Айюбидах, ранние мамлюкские султаны использовали символы власти, принятые у сельджуков Рума, в Византии и у крестоносцев, например, такие как лев (барс), орел, лилия или полумесяц", - отмечают в Эрмитаже.
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