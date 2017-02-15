Лучшие детские церковные хоры выступят для многодетных семей в Москве

Фестиваль пройдет в Храме Христа Спасителя 5 марта

МОСКВА. Московский фестиваль хоров воскресных школ, основными зрителями фестиваля станут дети из социально незащищенных слоев населения и многодетных семей города Москвы, пройдет в Храме Христа Спасителя 5 марта, сообщает официальный сайт Московского Синодального хора.

"На фестивале выступят лучшие песенные коллективы православных школ и гимназий города Москвы, победители межрегиональных и городских конкурсов. В программе фестиваля прозвучат всеми любимые и известные песнопения, народные колядки, песни братских славянских народов и другие произведения церковной и светской музыки", — говорится в сообщении.

Фестиваль проведут уже в седьмой раз. В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя помимо детских коллективов выступит Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова и Государственный академический русский народный ансамбль Россия имени Зыкиной.

"Главная цель фестиваля — приобщение молодежи к духовному наследию, сохранение и развитие традиций хорового искусства, церковного песнопения в России", — подчеркивают организаторы мероприятия.