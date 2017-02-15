Отпевание Андрея Карлова состоится в храме Христа Спасителя в четверг
- 15 февраля
- 12:12
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Лучшие детские церковные хоры выступят для многодетных семей в Москве
"На фестивале выступят лучшие песенные коллективы православных школ и гимназий города Москвы, победители межрегиональных и городских конкурсов. В программе фестиваля прозвучат всеми любимые и известные песнопения, народные колядки, песни братских славянских народов и другие произведения церковной и светской музыки", — говорится в сообщении.
Фестиваль проведут уже в седьмой раз. В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя помимо детских коллективов выступит Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова и Государственный академический русский народный ансамбль Россия имени Зыкиной.
"Главная цель фестиваля — приобщение молодежи к духовному наследию, сохранение и развитие традиций хорового искусства, церковного песнопения в России", — подчеркивают организаторы мероприятия.
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