Стрелявший в клубе в Стамбуле террорист признался, что его целью были христиане

АНКАРА. Исламистский террорист, который признался в убийстве 39 человек в ночном клубе в Стамбуле в первый день Нового года, сообщил суду, что он провел нападение с целью убийства христиан, как сообщает газета Hurriyet в понедельник, 13 февраль, ссылаясь на показания, данные в эти выходные.

Абдулгадир Машарипов изначально планировал напасть на область вокруг площади Таксим, но переключился на фешенебельный ночной клуб Reina из-за повышенных мер безопасности вокруг площади, пишет Hurriyet.

"Я не принимал участия в каких-либо действиях до события в Reina. Я подумал о проведении акта против христиан в праздник, чтобы отомстить за их акты убийства по всему миру. Моя цель состояла в том, чтобы убивать христиан", - цитирует издание террориста.

"Если бы я решил сделать это, я бы использовал пистолет и убил людей там (речь идет о площади Таксим – ред.). Но пути в Таксим не было, площадь кишила полицией. Я изменил свое мнение после того", - цитирует его слова Huuriyet в судебном документе.