Синодальный отдел по благотворительности и московский Департамент здравоохранения провели конференцию по паллиативной помощи
- 14 февраля
- 15:28
- Распечатать
- Источник:
- Сайт ПСТГУ
День открытых дверей пройдёт 19 февраля 2017 года в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ)
В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) 19 февраля 2017 года пройдёт День открытых дверей. Об этом сообщается на официальном (http://pstgu.ru/news/university/2017/02/07/70053/) Университета.
Участники Дня открытых дверей смогут ознакомиться с условиями поступления и обучения в ПСТГУ, подробно узнать о специальностях, получить информацию о подготовительных курсах и льготах для абитуриентов.
В рамах мероприятия кандидат исторических наук, заведующая кафедрой социальной работы Татьяна Зальцман прочтёт потенциальным студентам лекцию «Профессия как служение людям и Церкви».
В программе Дня открытых дверей – экскурсия по главному зданию ПСТГУ (историческому Московскому Епархиальному дому), которую проведут студенты Университета. Они расскажут потенциальным абитуриентам об удивительной и трагичной судьбе здания, о Поместном Соборе 1917 года, о житии Патриарха Тихона.
Торжественная часть Дня открытых дверей пойдёт в Соборной палате ПСТГУ. Гостей мероприятия познакомят с деятельностью Университета, его научной, студенческой жизнью. Все желающие смогут в неформальной обстановке пообщаться с деканами, преподавателями образовательных направлений бакалавриата и магистратуры.
Начало: в 12:00
Адрес: Лихов пер, д.6, стр.1
Справки по телефонам: 8 495 114 50 85; 8 495 114 50 73
- 19 января 2017
- 18 ноября 2016
- 5 сентября 2016
- 19 апреля 2016
- 8 декабря 2015
- 18 ноября 2015
- 3 ноября 2015