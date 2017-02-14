Англиканская церковь Великобритании укрепляет связи церкви с наукой

Финансируются церковные проекты, исследующие связи науки, религии и природы

ЛОНДОН. Приходы Англиканской церкви Великобритании получают средства на укрепление связей церкви с наукой с помощью проектов, в которых исследуются взаимоотношения науки, религии и природы, сообщает Christiantoday.

Церковь Англии, государственная христианская церковь, выделила порядка 100 тысяч фунтов на налаживание диалога научного сообщества и верующих. Средства пошли на финансирование 10 церковных проектов в приходах, каждый такой проект может получить до 10 тысяч фунтов. Это уже «вторая волна» проектов в рамках программы «Приходские ученые». Эти новые проекты предлагают прихожанам своего рода учебные курсы по важнейшим современным вопросам науки и веры, приуроченные к вечерним службам. Формы обучения на этих курсах весьма гибкие – это и научные эксперименты, и богослужения на открытом воздухе – так называемые «эко-службы», и театральные постановки, воссоздающие картины природы и быта из Книги Иова.

«На нас произвели большое впечатление творческие инновационные подходы, которые мы видим во второй волне проектов, одобренных по программе «Приходские ученые» и высочайший уровень ученых, которые согласились участвовать в этих работах, - сказала Катрин Притчард, доктор наук и руководитель проекта «Приходские ученые». – Мы уверены в том, что эти проекты в храмах и соборах помогут не только повысить авторитет науки и ученых в христианских конгрегациях, но и продвинуть вперед общий уровень понимания связей науки и веры в приходских общинах по всей стране».

Сама идея движения «Приходских ученых» зародилась в рамках практического партнерства ученых Дурэмского университета и духовенства Церкви Англии, которое было налажено при поддержке благотворительного фонда Templeton World Charity Foundation.

В рамках проекта под названием «Развенчание мифа: поддержка молодых христиан в науке» планируется провести однодневную конференцию для учеников средних школ в Йорке. На этой конференции ученики смогут ближе познакомиться с христианскими учеными своих приходов. Будут обсуждены важнейшие вопросы взаимоотношений науки и веры; состоится круглый стол в университете Эксетера для обсуждения вопросов современной науки и христианской этики; а также будут проведены широкие дебаты по вопросам науки и веры в Эксетерском кафедральном соборе.

Другой проект «Вера в вопросах и ответах» реализуется совместными усилиями театральной компании Riding Lights Theatre и духовенством англиканской церкви Святого Михаила-Ле-Белфри в Йорке. Его цель в том, чтобы создать серию «драматических постановок на основе картин природы и быта из Книги Иова» и представить эти работы на «Фестивале идей в Йорке» в июне 2017 года.

Проект «Наука и теология: прогулки на природе» строится на основе так называемых «эко-служб» с участием духовенства храма Святой Троицы из города Льюиса в графстве Восточный Суссекс, во время которых будет проводиться молитвенное изучение вопросов природной среды, науки, экологии и теологии.

Финансирование от церкви получили также научно-просветительские и теологические проекты, исследующие вопросы изменений климата, а также будущего развития веры, технологии и медицины, причем все эти проекты уделяют главное и особое внимание привлечению молодежи к просвещению, богослужениям и исследованиям. На данный момент по программе «Приходские ученые» поддержку церкви уже получили 17 проектов. В рамках «второй волны» проектов, утвержденных по этой программе, каждый такой проект может получить до 10 тысяч фунтов, но многие из них довольствуются более скромными суммами. «Цель проектов новой волны состоит в том, чтобы оказать доверительную помощь прихожанам в постижении противоречивых вопросов отношений веры и науки, поднять авторитет христианских ученых и вероучителей среди прихожан, а также способствовать широкому обсуждению вопросов науки и веры в храмах и приходских общинах» - сообщается на вебсайте Церкви Англии.

«У церкви нет причин опасаться новых научных знаний и уходить в оборону, - говорит профессор Том Маклейш, один из руководителей проекта и член Королевского научного общества. – Ученые и епископы признают, что они вполне способны вместе совершать открытия, праздновать новые шаги к правде и пониманию, быть честными друг с другом и прихожанами, вместе исследовать мир и дивиться его тайнам и совершенству». Ричард Читхэм, епископ Кингстонский, также отметил, что относится с энтузиазмом к инициативам новой волны и программе в целом, и сказал: «Вечные вопросы жизни, мироздания и всего того великого, что мы пытаемся объять нашей христианской верой и разумом – все они становятся все более насущными. Люди все больше нуждаются в их обсуждении в наше время. А эти проекты как раз и дают возможность каждому человеку приобщиться к процессу познания мира путем разума и веры».