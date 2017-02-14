К 100-летию Октябрьской революции по России провезут ковчег с мощами святых, погибших за веру в советские годы
- 14 февраля
- 13:25
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Автопробег "Православная Голгофа" прошел в Тульской области
Пробег состоялся в рамках программы мероприятий, посвященных 100-летней годовщине убиения первых новомучеников Русской Православной Церкви
ТУЛА. Порядка 30 машин приняли участие в автопробеге "Православная Голгофа", его маршрут пролег из Тулы до Тесницких лагерей, где в 1930-е годы были расстреляны тысячи жителей области.
Пробег состоялся в рамках программы памятных мероприятий, посвященных 100-летней годовщине убиения первых новомучеников Русской Православной Церкви, сообщила Тульская епархия.
"Колонна автомобилей прошла по центральным улицам Тулы - от храма мучеников Флора и Лавра до Тесницкого леса, именуемого Тульской Голгофой, где в братских могилах среди тысяч казненных в 1930-х годах покоятся десятки мирян, епископов, священников, монахов и монахинь, убитых и замученных за твердую веру в Бога", - говорится в сообщении.
Проведение автопробега благословил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
Пробег состоялся в рамках программы памятных мероприятий, посвященных 100-летней годовщине убиения первых новомучеников Русской Православной Церкви, сообщила Тульская епархия.
"Колонна автомобилей прошла по центральным улицам Тулы - от храма мучеников Флора и Лавра до Тесницкого леса, именуемого Тульской Голгофой, где в братских могилах среди тысяч казненных в 1930-х годах покоятся десятки мирян, епископов, священников, монахов и монахинь, убитых и замученных за твердую веру в Бога", - говорится в сообщении.
Проведение автопробега благословил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
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