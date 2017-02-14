«Церковь без мучеников — это Церковь без Христа», — заявил Папа Франциск
- 14 февраля
- 13:23
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Ватикане началась очередная, 18-я по счету, встреча Совета кардиналов
ВАТИКАН. В понедельник, 13 февраля 2017 г., в Ватикане началась восемнадцатая по счету встреча Совета кардиналов, которая продлится до среды, 15 февраля, сообщила Пресс-служба Святого престола.
В Ватикан прибыли все 9 членов этого совещательного органа, созданного Папой Франциском 13 апреля 2013 г., всего через месяц после своего избрания, с целью консультирования его по вопросам реформы Римской курии. В заседаниях активное участие принимает и сам понтифик.
В состав Совета кардиналов в настоящее время входят:
— кардинал Джузеппе Бертелли, глава губернаторства Государства-города Ватикан,
— кардинал Франсиско Хавьер Эррасуриса, отставной архиепископ Сантьяго-де-Чили (Чили),
— кардинал Освальдо Грасиас, архиепископ Бомбея (Индия),
— кардинал Райнхард Маркс, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга (Германия),
— кардинал Лорент Монсегво Пасинья, архиепископ Киншасы (Демократическая Республика Конго),
— кардинал Шон Патрик О'Мэлли, архиепископ Бостона (США),
— кардинал Джордж Пелл, бывший архиепископ Сиднея,
— кардинал Оскар Андрес Родригес Марадиага, архиепископ Тегусигальпы (Гондурас), координатор Совета кардиналов,
— кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.
Епископ Марчелло Семераро, глава епархии Албано, исполняет обязанности секретаря Совета кардиналов.
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