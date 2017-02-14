В Ватикане началась очередная, 18-я по счету, встреча Совета кардиналов

Встреча Совета кардиналов началась 13 февраля и продлится до 15 февраля

ВАТИКАН. В понедельник, 13 февраля 2017 г., в Ватикане началась восемнадцатая по счету встреча Совета кардиналов, которая продлится до среды, 15 февраля, сообщила Пресс-служба Святого престола.

В Ватикан прибыли все 9 членов этого совещательного органа, созданного Папой Франциском 13 апреля 2013 г., всего через месяц после своего избрания, с целью консультирования его по вопросам реформы Римской курии. В заседаниях активное участие принимает и сам понтифик.

В состав Совета кардиналов в настоящее время входят:

— кардинал Джузеппе Бертелли, глава губернаторства Государства-города Ватикан,

— кардинал Франсиско Хавьер Эррасуриса, отставной архиепископ Сантьяго-де-Чили (Чили),

— кардинал Освальдо Грасиас, архиепископ Бомбея (Индия),

— кардинал Райнхард Маркс, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга (Германия),

— кардинал Лорент Монсегво Пасинья, архиепископ Киншасы (Демократическая Республика Конго),

— кардинал Шон Патрик О'Мэлли, архиепископ Бостона (США),

— кардинал Джордж Пелл, бывший архиепископ Сиднея,

— кардинал Оскар Андрес Родригес Марадиага, архиепископ Тегусигальпы (Гондурас), координатор Совета кардиналов,

— кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.

Епископ Марчелло Семераро, глава епархии Албано, исполняет обязанности секретаря Совета кардиналов.