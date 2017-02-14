Мусульмане составляют уже четверть мирового населения, преобладая в Азиатско-тихоокеанском регионе
- 14 февраля
- 13:20
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Джакарте тысячи мусульман выступили против христианского мэра города
Выборы мэра Джакарты состоятся 15 февраля. Соперниками Пурнамы являются мусульманские кандидаты. Индонезия является страной с самым большим числом последователей ислама, они составляют 88% от общего числа населения страны.
«Полиция не разрешила верующим провести шествие по городу. Представитель правоохранительных органов оценил толпу демонстрантов примерно в 60-70 тысяч человек», — сообщает агентство.
В отношении Пурнамы, как отмечает AP, до сих пор ведется следствие, его обвиняют в богохульстве. Нынешний глава Джакарты вызвал гнев мусульманского сообщества страны, обвинившего его в осквернении Корана. В прошлом году акции протеста против мэра собрали сотни тысяч верующих.
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