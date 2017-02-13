Патриарх Александрийский Феодор возглавил хиротонию нового православного епископа для Танзании
- 13 февраля
- 23:18
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- Источник:
- Седмица.Ru
Патриарх Александрийский прибыл с визитом в Демократическую Республику Конго
КИНШАСА. Предстоятель Александрийской Православной Церкви прибыл с визитом в Демократическую Республику Конго.
12 февраля Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II возглавил Божественную литургию в Благовещенском соборе в Киншасе. Ему сослужили митрополит Киншасы Никифор, митрополит Катанги Мелетий и митрополит Бурунди и Руанды Иннокентий, сообщил официальный сайт Александрийской Православной Церкви.
На богослужении присутствовали генеральный консул Греции Герасимос Нтунис, посол Греции в Киншасе Георгиу Папакоста, председатель и члены совета местной греческой общины, государственные чиновники.
В Литургии приняли участие около 5000 православных христиан, которые оказали восторженный прием Предстоятелю Александрийской Православной Церкви. Местные средства массовой информации проявили большое внимание к Патриаршему богослужению, телеканалы транслировали Литургию в прямом эфире, именую при этом Предстоятеля Александрийской Православной Церкви «Патриархом Любви».
В своей проповеди за Литургией Патриарх Феодор истолковал евангельскую притчу о блудном сыне, подчеркивая необходимость для каждого христианина постоянного покаяния и возвращения во всегда открытые двери отчего дома, которым является Церковь Христова, где каждого кающегося грешника всегда ожидает милосердный Господь Бог с Его бесконечной любовью.Патриарх Феодор по случаю именин митрополита Катангского Мелетия и десятилетнего юбилея рукоположения во епископа, удостоил его ордена преподобного Саввы Освященного, выразив ему свою благодарность за отличную организацию церковной жизни в митрополии. Митрополит Мелетий выступил с ответной речью, поблагодарив Патриарха Феодора за высокую оценку его деятельности
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