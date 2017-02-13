В Святой Земле восстановлен храм Приумножения хлебов, сожженный еврейскими экстремистами

Храм построен в XX веке на месте развалин древней византийской церкви, разрушенной в VII веке

ИЕРУСАЛИМ. В Израиле прошла первая Месса в заново открытой после реставрации католической церкви Приумножения хлебов в Табхе, сообщил интернет-сайт bbc.com.

Храм пострадал в 2015 году в результате поджога, который совершили еврейские экстремисты, выступающие против присутствия христианского меньшинства в Израиле.

Огнем были уничтожены архив и офисные помещения при церкви. Помещениям, в которых непосредственно совершаются богослужения, также был нанесен серьезный ущерб.

На стенах здания были написаны отрывки из иудейских текстов, в которых осуждается поклонение идолам — очевидно, по мнению иудеев-ультра, христиане являются идолопоклонниками.

Огонь, к счастью, не повредил знаменитый мозаичный пол V века, украшающий церковь — он представляет основную историческую ценность этого современного здания.

Государственные лидеры Израиля осудили атаку на храм, назвав ее преступлением на почве ненависти.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы пятерых молодых людей. Трем из них позднее предъявили обвинение в поджоге церкви, однако, приговор им до сих пор не вынесен.

Католическая церковь в Табхе построена на том самом месте, где, согласно христианской традиции, Иисус Христос совершил чудо умножения хлебов и рыб, накормив пять тысяч голодных пятью хлебами и двумя рыбами. Это место издревле считается христианской святыней, туда ежегодно стекаются тысячи паломников.

Современный храм построен католиками в XX веке на месте развалин древней византийской церкви, которую разрушили в VII веке арабы. В настоящее время церкви служат монахи из Ордена бенедиктинцев.

На ремонт и восстановление храмового здания затрачено 8 месяцев и около миллиона долларов, из которых 400 000 выделили власти Израиля.