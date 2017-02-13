В Астане состоялась международная конференция «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения»

Цель мероприятия — укрепление единства православных священнослужителей и представителей Духовного управления мусульман Казахстана

АСТАНА. 10 февраля 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Малом зале духовно-культурного центра имени равноапостольных Кирилла и Мефодия города Астаны прошла международная конференция «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения».

Организаторами научного форума выступили: Синодальный отдел Русской Православной Церкви по тюремному служению, Информационный отдел Митрополичьего округа в Республике Казахстан и Астанайское благочиние Астанайской епархии.

Цель проведения мероприятия — укрепление единства православных священнослужителей и представителей Духовного управления мусульман Казахстана в сфере служения в исправительных учреждениях и обмен опытом представителей тюремных капелланов России и Казахстана. Результаты работы конференции носят рекомендательный характер. Они позволят священнослужителям и сотрудникам службы исполнения наказаний эффективнее участвовать в общем деле исправления осужденных и предупреждения совершения ими повторных преступлений.

В форуме приняли участие: митрополит Астанайский и Казахстанский Александр; председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх; благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий (Карамышев); эксперт Управления по профилактике религиозного экстремизма и реабилитационной работе Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан М.М. Келесов; заместитель Верховного муфтия Казахстана Н.Т. Утпенов; заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации в Казахстане М.Ф. Кобзарь; советник Верховного муфтия Республики К.С. Раев; начальник отдела организации воспитательной работы среди осужденных Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Д.О. Адембаев; начальник Отдела Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции РФ Ф.В. Ручкин; руководитель Отдела по организации взаимодействия с религиозными организациями Федерального казенного учреждения «Центральная нормативно-техническая лаборатория Федеральной службы исполнения наказаний России» С.И. Гуров; старший преподаватель кафедры социальной психологии и социальной работы Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ О.Г. Ананьев; руководители епархиальных отделов по тюремному служению из Казахстана, Узбекистана и Киргизии; руководители отделов и комиссий епархий Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан; настоятели и духовенство Астанайской епархии, научная и творческая интеллигенция столицы; активисты Астанайского православного молодежного движения; прихожане столичных храмов.

Работу научного собрания предварила Литургия в Синодальном храме духовно-культурного центра, по окончании которой состоялось открытие форума и пленарное заседание «Душепопечение и социальная помощь заключенным в местах лишения свободы: основные направления», прошедшее под председательством епископа Иринарха.

Глава Митрополичьего округа в Казахстане обратился к присутствующим с приветственным словом.

Конференцию продолжило выступление заместителя Верховного муфтия Н.Т. Утпенова, который передал приветствие председателя Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховного муфтия Ержана кажи Маямерова, а также поделился результатами совместной работы ДУМК и Казахстанского митрополичьего округа по духовному окормлению заключенных, подчеркнув, что такое взаимодействие продолжится и в дальнейшем.

Затем председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх представил доклад «Душепопечение и социальная помощь заключенным в местах лишения свободы: основные направления». Выступавший подробно остановился на вопросе становления института тюремных капелланов (священнослужителей), которое завершится в текущем году: «В Российской Федерации действует 81 управление Федеральной службы исполнения наказаний, и при каждом руководителе назначается помощник в лице священнослужителя. Всего в стране работают 73 православных помощника, 7 представителей ислама и 1 буддист».

Архипастырь охарактеризовал направления, которые развивает Русская Православная Церковь в сотрудничестве со службой исполнения наказаний, а также рассказал о пастырском окормлении заключенных и сотрудников исправительных учреждений. «Тюремное служение должно строиться, исходя из законодательных положений стран, входящих в каноническую территорию Русской Православной Церкви», — подчеркнул епископ Иринарх.

Доклад Ф.В. Ручкина был посвящен взаимодействию министерства с Синодальным отделом по тюремному служению и Юридической службой Московской Патриархии. Подробно было сказано о российском опыте сотрудничества между пенитенциарными учреждениями и религиозными организациями.

К.С. Раев привел статистические данные по содержащимся в тюрьмах заключенным, исповедующим радикальные направления. Также докладчик подробно остановился на разработанном плане действий по работе с людьми после отбывания срока наказаний.

С.И. Гуров рассказал о взаимодействии ФСИН и религиозных конфессий, в том числе, по вопросам противодействия экстремизму и терроризму среди лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

Затем к участникам конференции обратился Д.О. Адембаев. «В Казахстане действуют 73 исправительных учреждения. В них были представительства религиозных конфессий, сейчас в каждой тюрьме выделена отдельная комната для отправления религиозных нужд, а священнослужители посещают места заключения согласно графику. В результате проведенной работы процент преступлений у вышедших значительно снижен», — сказал он. Докладчик отметил, что по поручению Президента Казахстана Н.А. Назарбаева в 2017 году будет создана служба по религиозной реабилитации осужденных.

Пленарное заседание завершилось активным обсуждением докладов.

После перерыва началась работа второй секции «Радикализация в тюрьмах: пастырский взгляд на межрелигиозный опыт совместной работы в Казахстане по профилактике и противодействию распространения псевдорелигиозных, радикальных и экстремистских взглядов среди осужденных, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы». В рамках заседания епископ Красногорский Иринарх представил доклад «Радикализация в тюрьмах: пастырский взгляд».

Присутствующие были ознакомлены с основными направлениями курсов повышения квалификации при Общецерковной аспирантуре и докторантуре для практикующих священнослужителей — помощников по тюремному служению.

В завершение владыка привел слова Святейшего Патриарха Кирилла на открытии заседания Высшего Церковного Совета 13 апреля 2016 года: «Спаситель пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников, в том числе тех, кто заслуженно отбывает наказание в местах лишения свободы. А мы должны ясно понимать, что заключенные — это наша паства, это не изгои. Они ведь от Церкви не отлучены, они отлучены от общества в силу совершенных правонарушений. Но от Церкви их никто не отлучал, это наша паства. И поэтому с не меньшим пастырским рвением мы должны относиться к духовному окормлению этих людей... Поэтому считаю важной и очень своевременной работу по ресоциализации лиц, вышедших из мест заключения. Глубоко убежден в том, что для правильной организации этой работы мы должны в первую очередь хорошо организовать самих себя. И поэтому я попросил бы наш профильный Синодальный отдел обратить внимание на возможные программы подготовки духовенства и мирян для работы в этой очень непростой сфере нашей пастырской ответственности».

Содокладчиком епископа Иринарха стал О.Г. Ананьев, который рассказал о противодействии радикализации заключенных и о ресоциализации людей, освободившихся из мест заключения.

В рамках конференции состоялось обсуждение общецерковного документа «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения», который был принят Священным Синодом Русской Православной Церкви 12 марта 2013 года, и других насущных вопросов взаимодействия Православия и ислама в Казахстане. После выступлений прошла оживленная дискуссия, в ходе которой состоялось обсуждение проекта и принятие резолюции конференции.

По окончании конференции в каминном зале духовно-культурного центра митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поблагодарил епископа Красногорского Иринарха за визит в Казахстан и участие в научном собрании, вручив гостю серебряную панагию, образ с изображением святителя Николая Чудотворца и священноисповедника Николая Алма-Атинского, памятную серебряную медаль, посвященную 70-летию возвращения Никольского собора Алма-Аты, а также несколько буклетов, рассказывающих о жизни Православия в Казахстане.

В свою очередь владыка Иринарх выразил благодарность главе Митрополичьего округа и священнослужителям за организацию форума и труды по духовному окормлению заключенных, подчеркнув, что увидел в Казахстане полноценную работу в этом направлении. Епископ Иринарх наградил митрополита Александра медалью Синодального отдела по тюремному служению святой великомученицы Анастасии Узорешительницы II степени.

«За веру, милосердие и вклад в развитие тюремного служения Русской Православной Церкви», укрепление взаимодействия между Казахстанским митрополичьим округом и Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД в Республике Казахстан, а также обеспечение душепопечения и социальной помощи заключенным епископ Иринарх удостоил церковных наград ряд клириков Астанайской епархии. Медали святой великомученицы Анастасии Узорешительницы III степени были вручены: клирику храма преподобного Серафима Саровского в Астане архимандриту Иоасафу (Серкезу); настоятелю прихода святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Жетыген Алма-Атинской области протоиерею Вадиму Алексееву и настоятелю Свято-Ксениевской церкви города Капчагай Алма-Атинской области иеромонаху Пимену (Ткаченко). Грамотами Синодального отдела награждены: благочинный Отеген-Батырского церковного округа, настоятель Адриано-Наталиевского храма в поселке Отеген батыр Алма-Атинской области протоиерей Сергий Коноплев; клирик Константино-Еленинского храма Астаны протоиерей Михаил Зинченко и председатель отдела по тюремному служению Бакинской епархии (Азербайджан) протоиерей Мефодий Эфендиев.