На Украине раскольники захватили еще один храм Украинской Православной Церкви

Захвачен храм села Котюжины в Тернопольской области

Украинской Православной Церкви

КИЕВ. Раскольники из т. н. «Киевского патриархата» при поддержке радикалов из «Правого сектора» захватили храм религиозной общинысела Котюжины Збаражского района Тернопольской области.

Рейдерский захват церкви в честь первомученика Стефана состоялся 11 февраля 2017 года. В село прибыли радикалы из «Правого сектора Тернопольщины», устроившие беспорядок на общем собрании жителей села, запугивая верующих канонической Церкви и требуя лишить их права молиться в храме, который по закону принадлежит общине Украинской Православной Церкви.

Комментируя данное событие в социальных сетях, радикалы не скрывали разочарования тем фактом, что значительная часть села не поддержала идею «перевода» религиозной общины канонической Церкви в раскол. «Жаль, что большая часть пенсионеров не прислушивается к своим детям, которые голосовали за украинскую церковь», — поделилась своими размышлениями в соцсетях одна из активисток «Правого сектора».