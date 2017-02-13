На Украине раскольники захватили еще один храм Украинской Православной Церкви

Захвачен храм села Котюжины в Тернопольской области
КИЕВ. Раскольники из т. н. «Киевского патриархата» при поддержке радикалов из «Правого сектора» захватили храм религиозной общины Украинской Православной Церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области.

Рейдерский захват церкви в честь первомученика Стефана состоялся 11 февраля 2017 года. В село прибыли радикалы из «Правого сектора Тернопольщины», устроившие беспорядок на общем собрании жителей села, запугивая верующих канонической Церкви и требуя лишить их права молиться в храме, который по закону принадлежит общине Украинской Православной Церкви.

Комментируя данное событие в социальных сетях, радикалы не скрывали разочарования тем фактом, что значительная часть села не поддержала идею «перевода» религиозной общины канонической Церкви в раскол. «Жаль, что большая часть пенсионеров не прислушивается к своим детям, которые голосовали за украинскую церковь», — поделилась своими размышлениями в соцсетях одна из активисток «Правого сектора».

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