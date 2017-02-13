Украинские раскольники из «Киевского патриархат» создали новую епархию — Владимиро-Волынскую
- 13 февраля
- 13:55
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- Источники:
- Сайт Украинской Православной Церкви
- Седмица.Ru
На Украине раскольники захватили еще один храм Украинской Православной Церкви
Рейдерский захват церкви в честь первомученика Стефана состоялся 11 февраля 2017 года. В село прибыли радикалы из «Правого сектора Тернопольщины», устроившие беспорядок на общем собрании жителей села, запугивая верующих канонической Церкви и требуя лишить их права молиться в храме, который по закону принадлежит общине Украинской Православной Церкви.
Комментируя данное событие в социальных сетях, радикалы не скрывали разочарования тем фактом, что значительная часть села не поддержала идею «перевода» религиозной общины канонической Церкви в раскол. «Жаль, что большая часть пенсионеров не прислушивается к своим детям, которые голосовали за украинскую церковь», — поделилась своими размышлениями в соцсетях одна из активисток «Правого сектора».
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