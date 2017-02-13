В Молдавии разгорелся скандал из-за отсутствия креста на флаге во время поездки президента в Иран

Ряд СМИ обратил внимание на искажение герба

КИШЕНЕВ. В Молдавии разгорелся скандал в связи с искажением государственного флага, вывешенного в ходе визита президента Игоря Додона в Иран.



Молдавский лидер, который является и президентом Федерации шахмат республики, в минувшую пятницу принимал участие в церемонии открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин в Иране. За спиной президента был установлен государственный флаг Молдавии. На гербе, изображенном на флаге, отсутствовало изображение креста в клюве орла, а также скипетра. Сразу после церемонии И.Додон вывесил фотографии на своей странице в "Фейсбуке".



Ряд СМИ обратил внимание на искажение герба. Журналисты обвинили главу государства в профанации официальных символов, напомнив, что И.Додон победил на недавних президентских выборах под лозунгами о защите православия и христианских ценностей.



Пропрезидентские СМИ возразили, что президент никакого отношения к этому не имеет, так как за все отвечает принимающая сторона.



"Из соображений политкорректности руководство мусульманских стран убирает с флагов других государств кресты и другие христианские символы. Это практикуется во многих государствах, исповедующих ислам, и, естественно, президент никакого отношения к этой практике не имеет", - отмечает, в частности, пропрезидентский портал "Блокнот-Молдова".



Издание отмечает, что аналогичную картину можно было наблюдать и на церемонии открытия официального консульства Молдавии в Анталии. На фотографии, опубликованной на сайте министерства иностранных дел и европейской интеграции, видно, что креста в клюве орла также нет.



В спор вмешался И.Додон, который в комментарии к своему посту в социальной сети обещал во всем разобраться.



"За флаг во время визита отвечает не президент, а принимающая страна. Как правило, этим вопросом занимается посольство, а у Молдавии нет посольства в Тегеране. Разберемся. У меня будет встреча с президентом Ирана. Если у них не окажется настоящего государственного флага Республики Молдова, я буду настаивать на том, чтобы этот был снят", - написал И.Додон.