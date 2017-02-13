Семерых джидистов задержали в Кельне за серию ограблений церквей
- 13 февраля
- 13:43
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Патриарха Грузии прооперировали в Германии
Католикос-патриарх Грузии Илия II в понедельник успешно перенес операцию
ТБИЛИСИ. Католикос-патриарх Грузии Илия II в понедельник успешно перенес операцию на желчном пузыре в берлинской клинике, сообщила Грузинская патриархия.
Накануне грузинские СМИ распространили информацию о задержании руководителя службы по распоряжению имуществом патриархии отца Георгия (Мамаладзе). По данным СМИ, задержание высокопоставленного священнослужителя могло быть связано с попыткой отравления патриарха.
В течение ближайшего часа главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сделает специальное заявление.
Накануне грузинские СМИ распространили информацию о задержании руководителя службы по распоряжению имуществом патриархии отца Георгия (Мамаладзе). По данным СМИ, задержание высокопоставленного священнослужителя могло быть связано с попыткой отравления патриарха.
В течение ближайшего часа главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сделает специальное заявление.
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