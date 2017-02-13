Патриарха Грузии прооперировали в Германии

Католикос-патриарх Грузии Илия II в понедельник успешно перенес операцию

ТБИЛИСИ. Католикос-патриарх Грузии Илия II в понедельник успешно перенес операцию на желчном пузыре в берлинской клинике, сообщила Грузинская патриархия.



Накануне грузинские СМИ распространили информацию о задержании руководителя службы по распоряжению имуществом патриархии отца Георгия (Мамаладзе). По данным СМИ, задержание высокопоставленного священнослужителя могло быть связано с попыткой отравления патриарха.



В течение ближайшего часа главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сделает специальное заявление.